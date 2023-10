Escritores paraenses ganham prêmio nacional Baobá em Fortaleza

O Prêmio Baobá, batizado pela imprensa de São Paulo, como “O Oscar dos contadores de histórias”, é um troféu concedido a contadores de histórias, escritores, editoras, instituições de Ensino e organizações que fomentam e fortalecem a arte narrativa, a Literatura e a leitura no Brasil. Dois paraenses foram contemplados na edição de 2023. São eles, o poeta e escritor, Antônio Juraci Siqueira, e o Mestre Simeão, escritor morador das Ilhas de Belém. A premiação foi realizada na última quinta-feira, 19, no auditório da Editora Imeph, em Fortaleza.

Para o escritor Antônio Juraci Siqueira, receber prêmios como esse sempre é motivo de muita alegria, principalmente pelo reconhecimento na região Norte. “Esse prêmio é diferenciado por se tratar de ser direcionado para contadores de histórias do Brasil inteiro, então estar junto dos paraenses que foram contemplados me mostra que estou no caminho certo”, afirmou o escritor. Antônio destacou ainda que costuma dizer que “não podemos perder prêmios e homenagens, temos que aceitar honrados”.

O poeta também representou o paraense Mestre Simeão, que por motivos de saúde, não pôde estar presente na noite da premiação.