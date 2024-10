Escritora Conceição Campos lança livros do projeto 'À Luz do Candeeiro', em Belém

A jornalista, escritora e dramaturga Conceição Campos, paraense residente no Rio de Janeiro, lança em Belém, nesta quinta-feira (17/10), no Sesc Ver-o-Peso, o projeto À Luz do Candeeiro, com lançamento de uma caixa com três livros e exibição do filme "Matinta-Perera, mingau de crueira”, adaptação de um dos textos. O lançamento também será feito no município de Curuçá, no dia 25, no Palacete Barbosa Lima - Anfiteatro. Em Belém, após a exibição do filme, ocorre um bate-papo com a autora, que vai falar sobre seu processo de criação e adaptação dos livros para o teatro e a linguagem audiovisual. Conceição Campos é autora da biografia do letrista Paulo César Pinheiro.

“O projeto À Luz do Candeeiro nasceu como livro impresso. São três livros de capadura, colocados em um box, que têm ilustrações do Yuri Reis, com três contos de assombrações amazônicas escritos por mim. O segundo volume desses livros, ‘Matinta-Perera, mingau de crueira’, foi transformado em dramaturgia e encenado como peça teatral no Rio de Janeiro. E a peça também foi filmada, então acabou se transformando também em um curta-metragem, tem 30 minutos”, explica Conceição.

Além do formato impresso, os livros também estão disponíveis em formato de e-book. “É o livro completo, em formato digital, com todos os elementos do livro físico. Além disso, em cima das imagens do livro, ele tem também a opção de audiolivro. Eu gravei a narração dos três contos, acompanhada de uma trilha sonora original, composta pelo Pedro Amorim, bandolinista e compositor, parceiro de nomes como Paulo César Pinheiro, que toca com Hugo Pilger, no violoncelo, Breno Augusto, no contrabaixo acústico, e Fausto Maniçoba na percussão”, informa a autora.

Conceição Campos começou a escrever profissionalmente em 2009, quando escreveu o livro “A letra brasileira de Paulo César Pinheiro”, a biografia do poeta e compositor, o letrista mais profícuo da música popular brasileira. A publicação concorreu ao prêmio Jabuti e ficou entre os dez melhores livros de biografia do ano de 2010. Depois disso, a escritora produziu três espetáculos musicais, patrocinados pela Petrobrás. “São obras que falam sobre três grandes maestros da música erudita: João Guilherme Ripper, Edmundo Villani-Côrtes e Edino Krieger. Após isso, chegou o momento de fazer À Luz do Candeeiro”, narra a escritora.

Selecionado pelo prêmio Bolsa Funarte de Criação Literária em 2010 e classificado em 1º lugar no Edital Literatura Resiste em 2023, o projeto À luz do Candeeiro contou com o incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da sua Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Lançada em 2023 na capital carioca, a coleção agora chega ao Pará com duas oportunidades de lançamento, em Belém e Curuçá.

Serviço

Lançamento em Belém:

Lançamento com Exibição do filme

Quinta-feira | 17 de outubro | 19h

Sesc Boulevard - Sala de Cinema

Boulevard Castilhos França, 522/523

Entrada gratuita

Lançamento em Curuçá

Lançamento com Exibição do filme

Sexta-feira | 25 de outubro | 19h

Palacete Barbosa de Lima – Anfiteatro

Rua 21 de Novembro, s/n