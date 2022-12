Escritor Raphael Bruno lança novo livro 'Vamos Rir???'

Nascido em Penedo, no Rio de Janeiro, o escritor, jornalista, poeta e ator Raphael Bruno lança seu livro "Vamos Rir???". A obra está disponível na versão ebook para venda em sites como o Amazon.

Raphael já vendeu suas obras em França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Japão, Austrália e Espanha. Além de escrever, o carioca também comenta esportes e política.

Com apenas 16 anos, ele criou a sua primeira poesia e se considera como "o poeta do amor". Em 2019, foi finalista do Prêmio "Olho Vivo" na categoria internet. Em 2018, o também foi finalista na categoria Poeta e Livros com o e-book "Marketing". Em 2020, foi indicado na categoria Ator e Poeta.

Seu primeiro trabalho literário foi com o livro Músicas e Poesias, em 2016. No ano seguinte, criou seu canal de humor que leva seu nome.

O escritor também escreveu inúmeras citações otimistas, crônicas, artigos, poemas e roteiros. Nos anos de 2014 e 2015, teve seu programa na rádio local, com o nome "Coração pra Coração". Atualmente trabalha como repórter da Rádio Tropical AM, no programa "Falando Geral". Sua primeira aparição no rádio foi em 2003 na extinta Chacrinha da Real, contando piadas.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)