Escritor Felipe Cruz fala sobre filme baseado em obra de Clarice Lispector em cartaz no Cine Líbero

O filme O Livro dos Prazeres, baseado no livro da escritora Clarice Lispector, está em cartaz até esta quarta-feira (05), no Cine Líbero Luxardo. E o escritor e professor Felipe Cruz, conhecedor da obra de Clarice Lispector, fala sobre a autora e as possibilidades de adaptação da obra da escritora para outas linguagens, como o cinema.

Segundo Felipe, "acredito que a Clarice Lispector oferece muitas possibilidades de adaptação dentro das suas obras, por ser trabalhos de imagens muito fortes. A maior parte dos romances e contos da Clarice trazem linguagens potentes, no sentido cultural também. É uma escritora que pode ser uma inspiração para as artes visuais de maneira muito positiva", destacou.

Felipe ressalta ainda que, "para a literatura mundial, a Clarice é um expoente do que deveria se tornar a literatura do nosso tempo. É uma escritora que foi pioneira na discursão da metalinguagem sobre o que é literatura, a discussão sobre classes sociais, sobre o espaço de cada um dentro da literatura, tudo isso é retratado nas obras dela de uma forma muito criativa. Ela pensava além do tempo", afirmou.