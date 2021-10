Erick Pirô comemora nove anos de carreira com festa no Açaí Biruta

O cantor Erick Pirô comemora nove anos de carreira, nesta sexta-feira (22), e para celebrar a data ele preparou uma festa no Açaí Biruta com vários convidados. A programação começa a partir das 20h e os ingressos podem ser adquiridos no local.

Erick conta que começou profissionalmente com a Banda Pirô, mas há um ano resolveu dar início ao trabalho solo. E durante todo esse período sempre se manteve dentro do gênero do axé e da swingueira. E para comemorar essa temporada, ele convidou artistas como Karol Diva, Nil Marques, Bino, Michele Amador para fazerem participações durante o show e a Banda Papo Off para abrir a festa.

"A intenção é celebrar esses meus nove anos de carreira. Começamos com a Banda Pirô, mas há um ano venho investindo nesse meu trabalho solo. E já estamos organizando as músicas autorais desse novo projeto", destacou o cantor.

Na próxima semana, Erick Pirô vai lançar "Sò me beija", um feat com Viviane Batidão. A música é do compositor Clayton Vale. "É um samba reggae bem contagiante e espero que o público goste", disse o cantor. No primeiro semestre foi lançada a música "Reboladinha" em parceria com a banda Mizerê.

As duas músicas fazem parte do EP de Erick que vai compor quatro canções. A ideia é lançar o material completo até o início do próximo ano.

Os timbaus, repiques e congas dão um som especial ao show d e Erick Pirô. Trazendo raízes da Bahia misturadas ao Swing paraense, o grupo mistura a musicalidade destes dois Estados, e influências musicais do Afro, Axé, Carimbó, eletrônico. Erick já abriu shows nacionais como: Saulo Fernandes, Durval Lelis, É o Tchan e Pablo Vittar.

A banda é formada por por seis músicos, três dançarinos e se destaca por ser percussiva e usar o eletrônico em seus arranjos, Pirô tem um repertório super eclético e atual, não deixando de tocar Hits de artistas renomados da MPB como Alceu Valença, Gilberto Gil e Ivete Sangalo.