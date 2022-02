Equipe de Gustavo, do 'BBB 22', tira folga no Carnaval e diz: 'Ele não nos paga nada'

Os "adm's" do Gustavo, BBB 22, publicaram uma nota em seu Instagram, na última sexta-feira (25), avisando os seguidores que as postagens serão interrompidas até a Quarta-feira de Cinzas, quando retomam as atividades.

"Aoow, meu Brasil!!! Que dia é hoje? Sexta de Carnaval!!!!! Os 'ADMigos' conversando e pensando sobre essa situação e… Bem, nós somos amigos do [Gustavo] Beats, certo?! Ele não nos paga nada, não deixou a senha do drive com os materiais e, contratualmente, nós não temos obrigação nenhuma de fazer nada", diz o início do comunicado.

Os responsáveis pelos perfis de Gustavo ainda enviaram um recado bem-humorado para as equipes dos outros participantes, que estarão ativas mesmo durante o feriado. "Depois de algumas (vocês entendem, né?), um sentimento tomou conta da galera: Dó, muita dó! Dó dos outros ADMs que precisam manter seus empregos e ficar trabalhando no Carnaval. Porque não tem Cristo que segure a gente aqui nesses dias, viu?", completaram.

No Twitter, os administradores explicaram que o comunicado não passava de uma brincadeira, levando em consideração que o fim de semana dos participantes do "BBB 22" será marcado por baile de Carnaval e formação de paredão, no domingo.