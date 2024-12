Então é Natal: Confira programações natalinas disponíveis para o 1º dia de dezembro

A chegada do mês de dezembro atrai uma grande diversidade de programações natalinas. Há opções para quem quer sair de casa e curtir espetáculos, e também filmes com a temática de natal para quem prefere ficar em casa.

Neste domingo (1) Belém já será palco de atrações teatrais que transmitem a magia do natal aos paraenses. Confira.

O Natal do Chaves

O Espaço Cultural do shopping Castanheira, em Belém, apresenta o espetáculo ‘O Natal do Chaves’, uma peça teatral inspirada nos personagens infantis que marcaram gerações através da TV brasileira.

O evento ocorre em duas sessões, 16h e 18h e a entrada é gratuita. No entanto, é necessário fazer inscrições, por ordem de chegada, para ter acesso ao espetáculo. Serão distribuídas 80 senhas, durante 30 minutos, antes de cada sessão.

Um Desejo de Natal

Também neste domingo, o grupo teatral Mundo Montessori apresenta ao público de Belém o espetáculo ‘Um Desejo de Natal’, uma peça protagonizada por pais e filhos que integram a instituição. A exibição Theatro da Paz, às 18h, e os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria do Theatro e no site do Ticket Fácil.

A trama do espetáculo gira em torno de Sophia, uma garota de 12 anos que pede a uma estrela-cadente a realização de seu maior sonho: conhecer o Papai Noel. Apesar de seus pais insistirem em dizer que o Papai Noel não existe, a sonhadora Sophia permanece acreditando em seu sonho.

Amélia Pimentel é a produtora da peça e afirma que todo o elenco é formado por pais e filhos, pessoas que nunca imaginaram subir em um teatro para atuar, mas que acabaram se encantando com a iniciativa da escola.

“A encenação é um aspecto fundamental e ela surge a partir da experimentação, que acontece desde o início do ano, nos primeiros encontros com os pais e as crianças, a escola hoje realiza oficinas de teatro para crianças, adolescentes e adultos. O elenco do nosso espetáculo nasce do interesse dos pais em querer participar e a escola vem trabalhando essa interação há 20 anos”, explica a produtora.

Filmes Natalinos

Nosso Segredinho

Legenda (Foto: Divulgação Netflix)

Já está disponível, na plataforma Netflix, o filme ‘Nosso Segredinho’, estrelado por Lindsay Lohan (Meninas Malvadas) e Ian Harding (Pretty Little Liars). O novo romance natalino do serviço de streaming apresenta a história de dois ex-namorados que não se falam há 10 anos, mas que, inusitadamente, são obrigados a passarem o Natal juntos e descobrem que seus dois atuais companheiros são irmãos.

Uma Valsa de Natal em Paris

Legenda (Foto: Reprodução Netflix)

Também da Netflix, o longa ‘Uma Valsa de Natal em Paris’ conta a história romântica de Emma (Jen Lilley), uma jovem que decide ir até a capital da França após o término de seu noivado. É lá que ela conhece Leo (Matthew Morrison), um instrutor de dança que ensina a protagonista a recuperar a confiança em si e, quem sabe, voltar a acreditar no amor. O filme estreou na última sexta-feira (29).

No Ritmo do Natal

Legenda (Foto: Reprodução Netflix)

Outra comédia romântica com temática natalina que promete aquecer os corações dos espectadores é o longa ‘No Ritmo do Natal’. Disponível na Netflix, o filme retrata a vida de Ashley (Britt Robertson), uma ex-dançarina que retorna à sua cidade natal para recuperar o negócio da família. Durante sua jornada, ela conhece Luke (Chad Michael Murray) que pode ajudá-la na produção de um show natalino.