"Encanta" realiza edição com musical em Belém

O V Encontro de Canto da Amazônia (Encanta), evento que destaca o trabalho de talentos do canto lírico e musical traz a Belém cantores convidados. Este ano será a segunda vez que a organização produzirá a montagem de um musical. As apresentações terão como tema "Canções da Imaginação: O concerto", e serão realizadas nos dias 04 e 05, no Theatro da Paz. Os ingressos para as apresentações do musical estão sendo vendidos, exclusivamente, na bilheteria do Theatro da Paz, no valor de R$20,00 inteira e R$10,00 meia.

Idealizado pelo Núcleo de Ópera do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), o Encontro de Canto da Amazônia (Encanta) tem como objetivo agregar conhecimento aos alunos e professores de canto, por meio de atividades artísticas e pedagógicas, que estimulem e desenvolvam nos cantores possibilidades vocais e especificidades como performance, treinamento auditivo, prática de conjunto e consciência corporal e cênica.

As músicas interpretadas serão de peças de filmes, escolhidas da trilha sonora de clássicos do cinema infantil. Os espetáculos, que têm na montagem profissionais paraenses, terão a participação de cantores de Belém. A quinta edição do "Encanta" tem como direção técnica a professora Eugênia Pinon, com coordenação artística da professora Jena Vieira.

O "Encanta" é um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Ópera do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG). O Governo do Estado do Pará, por meio da Fundação Carlos Gomes (FCG).

3° Concurso de Canto Marina Monarcha

O "V Encanta" começou a programação com Concurso de Canto Marina Monarcha, cuja final será foi nesta terça-feira (31), às 17h, na Igreja de Santo Alexandre, com entrada franca. O concurso contemplou duas modalidades e tem como objetivo fomentar o canto lírico e o teatro musical no Pará, além homenagear Marina Monarcha, grande cantora lírica paraense, que contribuiu para o ensino e o desenvolvimento musical no estado.

O evento convidou cantores referências para compor o time de jurados do musical e do concurso, entre eles, Rafael Villar (SP), Tinno Zani (SP) - diretor do musical, Ana Ester Neves (Portugal), Matheus Alborghetti (SC) e Carmen Monarcha (PA/SP) - cantora lírica de expressão internacional e filha de Marina Monarcha. Também participaram da organização das seletivas os professores Idaias Souto, Pedro Messias (regente da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes), Jena Vieira (diretora do Ópera Estúdio da FCG) e o bolsista Leonardo Coelho de Souza (pianista correpetidor do Ópera Estúdio).

04 e 05.06.22 - Musical "Canções da Imaginação: O concerto"

20h

Theatro da Paz

R$20,00 inteira e R$10,00 meia

Masterclass - As masterclass irão ser realizadas no Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) durante o período em que ocorrer o evento

