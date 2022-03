Em Santarém, Grutap retorna com o Espetáculo Sacro 'Jesus, o Filho do Homem'

A pandemia da covid-19 mudou a vida pessoal e profissional de todas as pessoas pelo mundo, as mais afetadas foram as classes da cultura e entretenimento. Diante disso, em Santarém, o tradicional espetáculo sacro, realizado há 15 anos durante a Semana Santa, precisou parar as atividades em 2020 e 2021. Agora, o grupo artístico religioso vive a expectativa do retorno das apresentações na cidade.

O avanço da imunização para a covid-19 proporcionou o retorno, mesmo mantendo algumas restrições sanitárias. “O espetáculo vai ser reduzido, não vai ter aquela proporção como em anos anteriores e a gente espera retornar à evangelização por meio da arte com a mesma qualidade que a comunidade já conhece, o Grutap faz 15 anos e essa é uma forma de comemorar” contou o coordenador e diretor Abel Solano.

Apresentação com segurança

Dentre as restrições estão a redução de público e dias de apresentações de 2.000 passa a ser 500 pessoas e apresentação única na Sexta-Feira Santa (15).

“Não serão dois dias de espetáculo, a gente está trabalhando para que esse único dia seja de muita emoção para o público e para os nossos atores” disse Solano.

Com a volta aos palcos o Grutap está ansioso para o evento “Esse ano estou com uma grande expectativa para o retorno aos palcos, eu estou esperançoso, vamos nos esforçar para fazer o melhor para quem for nos assistir.” afirmou o ator Maicon Batista.

Adaptação durante a pandemia

O grupo lançou um média-metragem no ano passado, uma vez que não podiam apresentar de forma presencial. O trabalho pode ser encontrado no Youtube, que conta com mais de 1.300 visualizações.

Para esse ano os ensaios iniciaram em fevereiro ao lado da igreja de Nossa Senhora Aparecida, alguns atores já foram escolhidos, mas ainda tem vagas para o elenco. Para participar basta comparecer nas reuniões todos os dias a partir das 19h30.

Serviço

Espetáculo Sacro “Jesus, o Filho do Homem” 2022.

Quando: 15 de abril – Sexta-Feira Santa

Horário: 19h30

Local: Ao lado da igreja N. Senhora Aparecida, Av. Marechal Rondo – Bairro Aparecida