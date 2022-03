Em estado frágil, Phil Collins anuncia último show da carreira

Phil Collins recentemente revelou que não consegue mais segurar uma baqueta após uma cirurgia na coluna, se despediu dos fãs durante uma apresentação na O2 Arena, em Londres, no último sábado (26). Durante o show, ele subiu ao palco com o Genesis e encerrou a turnê The Last Domino? com a presença de Peter Gabriel, o ex-vocalista do grupo.

Sofrendo com problemas na coluna após uma série de cirurgias na coluna, Phil chocou o público com o estado frágil. O cantor precisou ficar sentado em uma cadeira durante todo o espetáculo e não tinha forças nem mesmo para pegar as famosas baquetas que, no passado, indicavam que momentos históricos na bateria estavam por vir. Apesar da dificuldade, o artista entregou vocais potentes e interagiu com os fãs a todo momento. Além dos problemas na coluna, que surgiram há 15 anos quando uma lesão na vértebra do pescoço afetou os nervos, Collins também luta contra a pancreatite aguda.