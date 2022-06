Elenco da série 'Maldivas' se reúne com noite especial em São Paulo

No evento de lançamento de Maldivas, que estreia amanhã, na Netflix nomes como Natalia Klein, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro e grande elenco foram prestigiados, em uma noite especial e com um tapete super rosa.

Para dar início à exibição dos dois primeiros episódios, a atriz Manu Gavassi brincou ao agradecer a presença dos "condôminos" do Maldivas na votação da reeleição de sua personagem, a síndica Milene. Em seguida, convidou ao palco os atores Carol Castro, Sheron Menezes, Natalia Klein, Vanessa Gerbelli, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Samuel Melo, Enzo Romani, Felipe Ribeiro, Marcelo Várzea e Alejandro Claveaux, assim como os diretores José Alvarenga e Daina Giannecchini, que mostraram no telão uma mensagem carinhosa de Bruna Marquezine, a atriz está fora do Brasil e não pode estar presente.