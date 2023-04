Elder Effe lança ‘O Ciclo das Flores’ e comemora com show no ‘Núcleo de conexões Na Figueredo’

O cantor e compositor Elder Effe realiza um show no "Rajada Nigth #14", nesta quinta-feira, 6, no Núcleo de conexões Na Figueredo, localizado na avenida Gentil 449, com participações da banda Aeroplano e DJ Damasound. O show comemora o lançamento do seu terceiro álbum solo, “O Ciclo das Flores". Os ingressos já estão à venda.

Elder Effe também é produtor, além de músico e contou que o álbum solo foi lançado no último dia 10 de março e que faz parte do novo momento da carreira. Este é o seu terceiro álbum solo. "Uma coisa que tenho feito ao longo dos anos é diferenciar cada trabalho que lanço, meu primeiro álbum (2012), tem uma textura focada em violão, folk rock. Já 'Pássaros vol.1' (2017) foi construído em cima do country, blues e rock dos anos 50"disse.

"No 'Ciclo' [das Flores] eu resolvi trazer todas as minhas influências de punk rock, rock de garagem e um monte de referência do rock dos anos 90 pras músicas. Tenho dito que esse é o álbum que quero fazer desde quando tinha 14 anos de idade", completou.

O artista adiantou que ele e a equipe estão preparando um show especial e que ele tem uma relação de afeto com o lugar. "Estamos preparando um show bem especial, a começar pelo local escolhido. Volto aos palcos da 'Na Figueredo', que é um lugar histórico pra música paraense, 20 anos depois de lançar meu primeiro trabalho autoral lá, o 'Suzana Flag- Fanzine'", relembrou.

O show acontece dentro do "Rajada Nigth", que ele ajudou a criar, com o intuito de fomentar o cenário do rock paraense. "Rajada Night é um projeto que desenvolvo junto com o Camillo Royale (Banda Turbo) desde 2019. Criamos a festa para dar espaço e fomentar o rock paraense. Além do meu show também contaremos com a banda Aeroplano abrindo a noite e o DJ Marcelo Damaso", arguiu.

Ao longo dos 25 anos carreira Elder já lançou 81 músicas e, para o show, terá uma seleção de canções que marcaram a sua carreira, além das músicas novas. "É um desafio escolher quais músicas entram no show, de qualquer forma tem algumas canções que não podem faltar , como 'Central', 'Derretendo', 'The Sinks'.As escolhas estão sendo feitas de acordo com a nova estrutura da banda que está me acompanhando. Pela primeira vez estou fazendo shows em formato 'Power Trio', me acompanhando estão Inesita no Baixo e Augusto Oliveira na Bateria", concluiu.

O artista deixou uma mensagem e convite ao público e reforçou que o show celebra a música e o cenário do rock alternativo no Estado do Pará. "A produção de música autoral no nosso estado é muito grande, nesse momento existem muitos artistas lançando material, eventos sendo produzidos, bandas sendo criadas enfim. Em todos os gêneros musicais, somos um estado muito rico e atuante na cultura. É muito importante que a população como um todo dê suporte a essa criação. Dito isso, espero pela presença de todos para celebrarmos a música alternativa paraense, celebrar a força e persistência do Rock Paraense e cantarmos juntos algumas canções do álbum novo e alguns hits que lançamos ao longo dos ano", finalizou.

Serviço

Evento: Rajada Night #14 - Lançamento do álbum "O Ciclo das Flores "

Shows: Elder Effe, Aeroplano + DJ Damasound

Data : 06/04 (Véspera do Feriado)

Horário: 20h

Local: Núcleo de conexões Na Figueredo, Gentil 449.

Ingressos: antecipados R$ 15,00 e na portaria R$ 20,00.