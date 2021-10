Edyr Augusto relança Moscow

Em outros tempos, a Ilha de Mosqueiro era chamada de "Moscow" pelos jovens belenenses que costumavam passar férias no distrito, distante cerca de 60 quilômetros da capital. Esse também é o título do livro que o escritor e jornalista Edyr Augusto Proença relança neste sábado (23), na Livraria da Fox, com uma sessão de autógrafo das 10h às 12h

Bem diferente da Moscou real, capital da Rússia, a “Moscow Amazônica” é composta por praia de água doce, sol quase sempre intenso e muita diversão. Mas a despeito de tudo isso, a violência também está presente e se dissemina e impera entre os jovens, regada à boas doses de bebidas e drogas. É essa “Moscow” que ambienta o livro de Edyr, lançado pela primeira vez em 2001 pela Boitempo Editora e, em 2013 na França, mas estava esgotado (daí o relançamento).

A obra de suspense narra a história de um jovem que vai passar as férias de julho em Mosqueiro. O protagonista é um adolescente sem atenção da família, envolvido com gangues, dado a crimes como assaltos e estupros e até mesmo em homicídios e, claro, como não poderia deixar de ser, um consumidor assíduo de álcool e outras drogas. " Infelizmente essa ainda é uma realidade. Falta educação, cultura e, principalmente, oferta de trabalho para dar um porvir a esses jovens que se tornam alvo fácil para a marginalização", argumenta o escritor, que antes de Moscow, havia escrito o romance “Os Éguas”.

Para ele, pouca coisa mudou nesse cenário desde quando o livro foi escrito para hoje, 20 anos depois. A única exceção é uma influência maior das redes sociais na vida desses mesmos jovens. “Com isso piorou, porque agora formam pequenos grupos com seus próprios códigos, moral e ideias construindo um mundinho particular sem nenhum amparo social”, analisa.

A obra tem 66 páginas divididas em capítulos curtos, sendo narrada em primeira pessoa, em uma linguagem coloquial, com direito a gírias e expressões típicas do Pará, bem direta e rápida. Em alguns trechos destaca-se a violência extrema. “O mundo é violento. O ser humano é violento reagindo às situações que surgem diante de si. Sem educação, cultura e trabalho, tudo se desequilibra”, justifica.

A escolha do autor por ambientar a história na ilha não foi por acaso. “Mosqueiro foi meu paraíso na infância e adolescência. Tudo mudou, o mundo é diferente, mas quando vou até onde era a casa de meus pais revivo um tempo inesquecível”, conta.

Mesmo com o sucesso do livro em crítica e vendas, o escritor lamenta a falta de mais leitores em seu estado. “Fico feliz por conseguir um destaque, mas aqui na minha terra, sou igual a qualquer outro autor local, querendo ser lido”, diz.

Agende-se: Neste sábado (23), o escritor e jornalista Edyr Augusto estará na Livraria da Fox, Dr. Moraes, 584, entre às 10h e 12h, para relançar o livro Moscow.