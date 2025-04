Eduardo Paes pretende ter show gratuito do U2 em Copacabana em 2026

Depois de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em maio de 2025, a praia de Copacabana pode receber um show gratuito do U2 em 2026. A passagem da banda irlandesa pelo Brasil foi sugerida nesta quinta-feira, 24, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em evento dedicado ao calendário de eventos da capital carioca do ano que vem.

A banda de Bono Vox passou pelo País pela última vez em outubro de 2017, quando fez quatro apresentações no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Na época, o U2 estava em turnê de comemoração dos 30 anos do disco The Joshua Tree, um dos mais celebrados do grupo.

A possível vinda do U2 ao Rio de Janeiro fez parte das promessas de campanha de Paes nas eleições municipais de 2024 e daria sequência aos megashows gratuitos que a prefeitura carioca tem feito anualmente em Copacabana. Em maio de 2024, Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas, enquanto Lady Gaga se apresenta na praia em 3 de maio de 2025.

O lançamento mais recente do U2 foi How to Re-Assemble an Atomic Bomb, coletânea de 10 faixas inéditas gravadas durante as sessões de estúdio do premiado How to Dismantle an Atomic Bomb, de 2004.