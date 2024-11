Dupla de Marabá vence X Fecant Regional com canção “Milagre de Santa Luzia”

Charles do Arraia e Bertin Di Carmelita, de Marabá, foram os vencedores do Fecant Regional, na etapa do concurso de canções originais com a canção “Milagre de Santa Luzia”. A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (08) na Concha Acústica de Altamira, às margens do Rio Xingu, no X Festival Canção da Transamazônica (Fecant), evento reconhecido esta semana como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Pará. O festival termina neste sábado (09) com o concurso nacional de músicas originais.

Os autores da melhor canção levaram para casa o prêmio de R$ 7 mil. O troféu foi entregue pelo secretário municipal de Cultura, da Prefeitura de Altamira, Marcelo Altamirense. Em 2023, Charles do Arraia venceu o Fecant Nacional com a canção “Tamanho de Deus” e, em 2022, venceu o Fecant Regional com a “Rio Mar”, outra parceria com o letrista Di Carmelita. “O Fecant tem sido maravilhoso pra gente. É muito bom mostrar a nossa música em um festival e ter esse reconhecimento de todos pela boa música que a gente consegue fazer”, comemorou Charles.

Legenda (Foto: Jayme Souzza / Divulgação)

“É (sentimento de) euforia mais uma vez. A música “Santa Luzia” nos dando muitas alegrias e satisfações. Ela já foi premiada em vários estados, mas quando a gente é premiado na nossa terra, dentro de casa - Marabá e Altamira são cidades irmãs, próximas - é muito melhor”, completou Bertin. “Elogio sempre a garra da equipe do Fecant. Vejo as lutas da Joelma Klaudia (coordenadora do Fecant) e toda a sua equipe por esse festival. Gratidão por fazer parte dessa história”.

O segundo lugar ficou com a canção “O cara” do cantor e compositor Dudu Lima, de Altamira, que levou o prêmio de R$ 5 mil. E o terceiro lugar foi para “A vida mais mostrar”, de Patrick Correa e Sidney Vasconcelos, de Altamira, que foi cantada por Ellem Kamilly e levou o prêmio de R$ 3 mil.

Legenda (Foto: Jayme Souzza / Divulgação)

O festival está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube. Neste sábado, Sandrinha Eletrizante vai abrir o show de encerramento de Zaynara, expoente do beat melody. O festival conta também com a Feira Indígena de Economia Criativa, em que nove etnias da região do Xingu comercializam artesanatos.