Drama biográfico 'Eu, Christiane F. - 13 Anos, Drogada e Prostituída' retorna aos cinemas em julho

Após 40 anos, o filme biográfico "Eu, Christiane F. - 13 Anos, Drogada e Prostituída", estrelado por David Bowie, retorna aos cinemas em cópia remasterizada, no dia 28 de julho. Com direção de Uli Edel ("Noites Violentas no Brooklyn" e "Corpo em Evidência") e inspirado no livro de Kai Hermann e Horst Rieck, o longa retrata os anos de 1970, em Berlim, onde uma adolescente comum, que ao conseguir entrar em uma balada descolada da cidade, conhece as drogas e começa a fazer uso delas.

Tudo na vida dela começa a distorcer e desaparece à medida que ela faz amizade com um pequeno grupo de viciados e se apaixona por um, também, viciado em drogas e logo começa a se prostituir.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)