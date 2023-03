Drama acreano: ‘Noites Alienígenas’ estreia hoje nos cinemas brasileiros

Com elementos narrativos fantasiosos, o filme ‘Noites Alienígenas’ estreia hoje nas cidades brasileiras. A obra conta a história de Rivelino, um jovem rapper e grafiteiro que acaba se envolvendo com traficantes, e do casal Paulo e Sandra, que têm um filho e enfrentam uma vida difícil, principalmente por causa da dependência química de Paulo. A ficção é retratada na capital acreana em um contexto trágico.

Segundo o diretor do filme, o cineasta Sérgio de Carvalho, uma das motivações para pensar no filme foi seu impacto com os usuários de pasta base de cocaína na região. “A dependência química na região do Acre me tocou muito. O Norte do Brasil foi impactado com muita violência pelo crime organizado do sudeste do país, precisamos mostrar o contexto sociocultural do estado e as histórias que permeiam na Amazônia”. Sérgio também é autor da obra que serviu de base para o roteiro do longa.

A atriz Gleici Damasceno, campeã do BB18, faz parte do elenco e conta que ficou surpresa com a repercussão. No longa, ela interpreta a Sandra. “Foi um desafio para mim como atriz, primeiro para eu mesma acreditar em mim, nessa potência de ser atriz. Sempre pensei que o filme tinha algo especial”, contou.

Gleici ressalta ainda que se identifica com a personagem Sandra em vários momentos. “O principal deles é o espírito sonhador. Eu não sou mãe, mas minha mãe foi uma mãe solo, que criou três filhos sozinha na periferia de Rio Branco. É uma menina trabalhadora, esforçada”, elogiou.

O ator premiado no Festival de Gramado, Gabriel Knoxx, conta que além da surpresa de ver o filme premiado, ele se viu envolvido pelo seu personagem diversas vezes. “Na época em que gravei o filme, minha filha estava bebê e eu ficava pensando na realidade daquela pessoa dependente química, do quanto minha filha sofreria, é sensível demais”, afirmou o ator.

Gabriel disse ainda que não estava esperando o prêmio que conquistou em Gramado, no ano passado. “Na verdade, eu não estava esperando o prêmio, mas se veio para mim, pode vir para qualquer um. Eu saí do mesmo lugar que todo mundo, é uma força para todo mundo da minha comunidade, das comunidades de Rio Branco. Alcançar suas metas é possível sim", falou.

O filme conta ainda com Chico Diaz ("O Hóspede Americano"), Adanilo ("Marighella"), Joana Gatis ("Aquarius"), Chica Arara, Bimi Huni Kuin, e Duace no elenco.

