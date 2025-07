A plataforma de streaming Viki é uma excelente opção para quem deseja acompanhar as séries e filmes asiáticos. O catálogo de doramas é grande, contando com produções de vários países, mas alguns deles acabam passando despercebidos pelos fãs. A lista conta com K-dramas e C-dramas com boas notas de avaliação pelo público.

Dentre as indicações está o dorama "Introdução à Crushologia". O enredo da história é sobre uma jovem que está em busca de um novo amor, já que o antigo só trouxe problemas. Enquanto tenta encontrar a sua alma gêmea, ela precisa lidar com quatro boas opções para namorar.

VEJA MAIS

O elenco principal é formado por Roh Jeong-eui, Lee Chae-min, Jo Joon-young, Hong Min-gi e Kim Hyun-jin. A direção é por conta de Kim Ji Hoon. O roteiro é assinado por Lee Seul ("Playlist do Amor") e Sung So Eun ("Vinte-Vinte").

Conheça cinco doramas escondidos no Viki

1. Dorama "Renascer da Juventude"

Sinopse: Um jovem vocalista que foi expulso de sua banda de K-pop, decide se matricular na faculdade para levar uma vida normal. Lá, ele conhece uma estudante de música que desistiu de estudar no exterior após a morte da mãe e um outro rapaz que é estudante de medicina apaixonado por música. Juntos, eles formam uma nova banda, redescobrindo paixões e enfrentando traumas do passado.

Elenco: Ha Yoo-joon, Park Ji-hu e Lee Seung-hyub

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Introdução à Crushologia"

Sinopse: Uma jovem acredita que um relacionamento deve se basear em algo além da beleza e a sinceridade é fundamental para ter sucesso no amor. Mesmo assim, ela escolheu um dos piores pretendentes para namorar. Além de feio, ele também é mau-caráter e a faz ficar conhecida por uma má fama por toda a escola. Depois de passar essa experiência ruim, ela fica decidida a mudar. Agora, ela está em busca de um homem de verdade e está disposta a mudar os seus critérios para escolher um novo amor.

Elenco: Roh Jeong-eui, Lee Chae-min, Jo Joon-young, Hong Min-gi e Kim Hyun-jin

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Sete Relíquias do Mau Agouro"

Sinopse: No passado, um meteorito com parasitas caiu na terra e eles são capazes de infectar a mente e o coração das pessoas. Um antigo mestre e seus discípulos criaram sete relíquias a partir de uma árvore sagrada para proteger a humanidade. A tarefa é repassada de geração para geração. Um evento inesperado aconteceu e os parasitas foram libertos. Agora, uma onda de assassinatos bizarros precisam ser desvendados e um esquadrão precisa retomar a paz.

Elenco: Song Wei Long, Liu Hao Cun, Ao Rui Peng, Wang Yi Ting e Zhang Yi Chi

Número de episódios: 32

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Juventude Masculina"

Sinopse: Um jovem já sofreu muito por conta do bullying. O menino pequeno e franzino, sempre foi alvo no antigo colégio. Transferido, ele tem a esperança que as coisas possam ser diferentes na escola de agricultura que faz parte agora. Logo de cara, os alunos o confundem com um renomado jovem lutador, o "Trigre Branco de Asan". Ele não desmente o boato e utilizar o "poder" que tem para acabar com a violência na nova escola. Só que tudo muda quando o verdadeiro lutador chega.

Elenco: Yim Si-wan, Lee Sun-bin, Kang Hye-won e Lee Si-woo

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

5. Dorama "O Preço do Silêncio 2" ("Bitch x Rich 2")

Sinopse: Uma jovem é diferente de todas as outras alunas da escola. A sua origem não é abastada, além de ter testemunhado a morte de duas colegas. Além disso, ela é a mais nova integrante de um grupo que é envolvido por mistérios. A líder é a principal suspeita dos crimes. A segunda temporada dá continuidade a trama.

Elenco: Lee Eun-saem, Yeri, Kim Min-kyu e Lee Jong-hyuk

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)