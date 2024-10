Dorama 'Os Lucros do Amor': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Os Lucros do Amor", de 2024, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance e comédia, disponível no Prime Video, é dirigido por Kim Jung-sik e estrelado por Shin Min-a, Kim Young-dae, Lee Sang-yi, Han Ji-hyun, Jeon Hye-won e Lee You-jin.

K-drama "Os Lucros do Amor", dorama de romance e comédia (Reprodução)

Sinopse de "Os Lucros do Amor"

Calculista, Son Hae-yeong (Shin Min-a) odeia passar por perdas e injustiças. Para vencer um concurso na empresa em que trabalha, ela decide se casar e escolhe Kim Ji-wook (Kim Young-dae), para a missão. O rapaz é adorado no bairro onde mora e evita ao máximo se envolver em problemas. A questão nesse casamento é: essa farsa vai beneficar os dois igualmente?

Veja o trailer de "Os Lucros do Amor"

Qual o elenco de "Os Lucros do Amor"?

O elenco de "Os Lucros do Amor" é formado por Shin Min-a, Kim Young-dae, Lee Sang-yi, Han Ji-hyun, Jeon Hye-won e Lee You-jin.

K-drama "Os Lucros do Amor", dorama de romance e comédia

Quantos episódios tem "Os Lucros do Amor"?

"Os Lucros do Amor" tem uma temporada com 12 episódios.

Onde assistir "Os Lucros do Amor"?

O K-drama "Os Lucros do Amor" está disponível no Prime Video.

