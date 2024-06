Dorama 'Meu Demônio Favorito': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Meu Demônio Favorito", de 2024, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de fantasia e romance, disponível na Netflix, é criação de Kwang-Soo Lee e estrelado por Song Kang, Kim Yoo-jung e Sang-yi Lee.

"Meu Demônio Favorito", dorama original da Coreia do Sul, está disponível na Netflix (Reprodução)

Sinopse de “Meu Demônio Favorito”

O demônio Jeong Gu-won (Song Kang) garante a vida eterna fazendo acordos duvidosos com humanos e, assim, ele alimenta seus poderes. Antes de se envolver com Do Do-hee (Kim You-jung), ele considerava os humanos seres inferiores - mas tudo muda quando a arrogante e desconfiada herdeira chega. Jeong Gu-won perde os poderes e precisa de um novo acordo para recuperá-los, mas tudo pode ser arriscado pela paixão.

Veja o trailer de “Meu Demônio Favorito”

Qual o elenco de “Meu Demônio Favorito”?

O elenco de "Meu Demônio Favorito" é formado por Song Kang, Kim Yoo-jung e Sang-yi Lee.

O dorama "Meu Demônio Favorito" tem 16 episódios (Reprodução)

Quantos episódios tem "Meu Demônio Favorito"?

"Meu Demônio Favorito" tem uma temporada com 16 episódios. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "Meu Demônio Favorito"?

O K-drama "Meu Demônio Favorito" está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)