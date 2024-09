Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Hello Monster", ou "Eu Lembro de Você", de 2015, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance policial e mistério, disponível no Viki, é dirigido por Kim Won-suk e estrelado por Jang Nara, Seo In-guk, Shin Dong-Mi e Jae-Young Kim.

K-drama "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você", dorama de romance policial e mistério (Reprodução)

Sinopse de "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você"

O detetive Lee Hyun (Seo In-guk) é especialista em perfis criminais e tem destaque no trabalho. Quando recebe um e-mail anônimo, sua memória é instigada e ele decide voltar à Coreia do Sul, após anos estudando nos Estados Unidos. Em seu país de origem, um assassino tem feito diversas mulheres de vítimas e todas possuem a aparência semelhante. Lee Hyun, então, passa a ajudar a detetive Cha Ji-an (Jang Nara) e a equipe de investigação. Ele não lembra, mas Cha Ji-an é sua amiga de infância, período em que o pai de Lee Hyun foi morto e o irmão, sequestrado.

Veja o trailer de "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você"

Qual o elenco de "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você"?

O elenco de "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você" é formado por Seo In-guk, Shin Dong-Mi e Jae-Young Kim.

Quantos episódios tem "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você"?

"Hello Monster"/"Eu Lembro de Você" tem uma temporada com 16 episódios. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você"?

O K-drama "Hello Monster"/"Eu Lembro de Você" está disponível no Viki.

