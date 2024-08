Dorama de vampiro: conheça 5 produções disponíveis em streaming

Os doramas, produções asiáticas semelhantes a séries, abordam diversas temáticas. Uma delas são as histórias de vampiros, populares em todo o mundo. Conheça dramas vampirescos da Coreia do Sul.

Dorama “Blood” (K-drama)

K-drama "Blood", dorama de vampiro (Reprodução)

Sinopse: O médico e vampiro Park Ji-sang (Ahn Jae-hyun) aparenta ser frio e apático, mas, na verdade, é gentil. Se especializando no melhor hospital de câncer do país, ele luta constantemente contra desejo de sangue, especialmente daqueles que estão em estado terminal. A jovem Yoo Ri-ta (Koo Hye-sun), jovem prodígio e sobrinha de um dos donos do hospital, se apaixona por Park Ji-sang. A vida do vampiro se complica com a paixão de Yoo Ri-ta e ao enfrentar Lee Jae-wook (Ji Jin-hee), um homem cruel e manipulador.

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Netflix, Viki, Kocowa

Episódios: 20

Dorama “Lábios Adoráveis” (K-drama)

K-drama "Lábios Adoráveis", dorama de vampiro (Reprodução)

Sinopse: Kim Jun Ho (Kim Ji Woong) é um vampiro imortal. Nos últimos 500 anos, ele passou a vida vagando e, agora, está cansado da sua existência. Kim Jun Ho sabe que, para virar um homem mortal, precisa beber o sangue puro, mas encontrar uma pessoa assim é difícil. Quando está prestes a perder a esperança, ele conhece Choi Min Hyun (Yoon Seo Bin), um sangue-puro raro que fica atraído pela beleza de Kim Jun Ho. Além dos perigos se de aproximar de um vampiro, Choi Min Hyun também entra em meio a uma paixão imortal. Kwon Hae Soo (Mun Ji Hu), que sempre desejou Kim Jun Ho, fica insatisfeito ao saber que ele quer trocar a imortalidade e está disposto a afastar o amigo vampiro do humano.

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Viki

Episódios: 8

Dorama “Bate Coração” (K-drama)

K-drama "Bate Coração", dorama de vampiro (Reprodução)



Sinopse: Seon Woo Hyul (Ok Teac-yon) é um meio-humano e meio-vampiro. Ele não conseguiu se tornar totalmente humano pela diferença de um dia em mais de 100 anos. Joo In Hae (Won Ji-an), por outro lado, é uma mulher sem lado humano. Quando se encontram, uma história de amor inicia e o verdadeiro calor surge.

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Prime Video

Episódios: 16

Dorama “O Sangue Doce” (K-drama)

K-drama "O Sangue Doce", dorama de vampiro (Reprodução)

Sinopse: Filha de mãe humana e pai vampiro, a meio-vampira Yeon Seo (Song Chae Yoon) tem 118 anos e deseja nada mais do que uma vida humana comum. Bonita e habilidosa, ela escolheu se enturmar com aqueles que tem idade próxima à sua aparência e, agora, precisa enfrentar a formatura no ensino médio. Yeon Seo luta contra seus instintos vampirescos e faz amizade com Song Meo Roo (Kim Eo Jin). O sangue doce do colega chama a atenção de vampiros e lobisomens, levando-a a protegê-lo dos perigos.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

Episódios: 15

Dorama “Marmelada de Laranja” (K-drama)

K-drama "Marmelada de Laranja", dorama de vampiro (Reprodução)

Sinopse: Há 200 anos, humanos e vampiros assinaram um acordo de paz. Mesmo assim, desentendimento e hostilidade ainda é presente entre os grupos na sociedade moderna. Com medo das atitudes dos humanos, Baek Ma Ri (Kim Seol Hyun) sempre muda de cidade e esconde sua verdadeira identidade de vampira. Mesmo desejando se firmar em um local, os planos dela são frustrados quando Jung Jae Min (Yeo Jin Goo), o garoto mais popular da escola, é atraído por ela. Acidentalmente, Baek Ma Ri morde o pescoço do rapaz e transforma a vida dele para sempre.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki, Kocowa

Episódios: 12

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)