Doc 'Retomada' estreia no Canal Brasil, neste sábado (11), para expor luta de povos originários

As agressões contra os ecossistemas amazônicos não vêm de agora e colocam em risco, além de animais e recursos naturais na terra e nas águas, a vida de povos originários, como se verifica com relação a 13 grupos indígenas que vivem na região do Baixo Tapajós e têm sua realidade revelada por meio do documentário "Retomada". Com direção de Ricardo Martensen, esse longametragem vai estrear neste sábado, dia 11, às 20h, no Canal Brasil.

A região do Baixo Tapajós situa-se no encontro dos rios Tapajós e Amazonas, no Estado do Pará. "Retomada" conta sobre o processo de luta que se iniciou no princípio do século XXI por meio de três histórias: das aldeias Castanhal dos Tupinambá e da Açaizal dos Mundurukus, e do jovem militante e comunicador Cristian Arapiun.

O documentário mostra como o Baixo Tapajós é pressionado pelo avanço do agronegócio, pela expansão da mineração e da extração ilegal de madeira, além do desmatamamento, do uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras monocultoras e da poluição dos rios e lagos. Apesar do contexto desafiador, os 13 povos que formam a região a fortaleceram em um processo de resistência e luta pela sua identidade cultural.

De acordo com a sinopse do longametragem, a aldeia Castanhal, dos Tupinambás, sob a liderança da cacique Estévina, luta para consolidar sua identidade e preservar a floresta ao seu redor. Já a aldeia Açaizal, dos Mundurukus, encontra-se cercada pelos campos de soja, que trouxeram veneno para suas plantações e secaram o igarapé. Lá, os moradores resistem, registrando suas lutas com vídeos de celular e bloqueando as máquinas de destruição com seus próprios corpos.

É apresentada a história de Cristian Arapiun, um jovem de 18 anos, mora na cidade de Santarém e trabalha na equipe de comunicação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. Ele e seus amigos estão se preparando para cobrir o maior encontro indígena do mundo, que acontecerá em Brasília (DF), dando visibilidade à luta de seu povo.

Terra indígena

O diretor de "Retomada", Ricardo Martensen, conta que Luiz Ferraz e Gal Buitoni, da produtora Olé, o convidaram para o desafio de descobrir uma história cativante e contemporânea que se passasse no Tapajós. "Nossa pesquisa nos levou ao trabalho de doutorado do antropólogo Fábio Zuker, que abordava esse processo de retomada das origens indígenas de inúmeras comunidades no Baixo Tapajós. Imediatamente a gente se encantou por esse movimento e mergulhamos na pesquisa para o filme", diz Martensen.

Ele declara que sempre se interessou por contar histórias potentes de pessoas. "Já falei sobre os atingidos pelo Plano Collor, sobre a luta de um senhor para salvar um cinema centenário e retratei a vida de um ermitão no meio da Mata Atlântica... Como bem dizem por aí, 'o Brasil é uma terra indígena', nossas origens vêm daí, e abordar estas histórias era uma questão de tempo para mim. Minha produtora, a Trilha Mídia, já vinha trabalhando em um documentário sobre os Kawaiwete no Xingu, o longa 'O Pai e o Pajé', dirigido pelo Iawarete Kaiabi e co-dirigido pelo Felipe Tomazelli e Luís Villaça, que será lançado agora em 2025. Então, posso dizer que venho olhando com mais atenção para estas questões desde 2018. E acredito que muitas outras histórias irão surgir", assinala Martensen.

"Retomada" estreou em abril no Festival "É Tudo Verdade", em São Paulo e no Rio. Depois disso, esteve em alguns festivais pelo país, inclusive no Cine Alter, o que possibilitou a exibição pública lá na região. Agora, na televisão, a expectativa dos envolvidos nesse trabalho é que ele tenha um alcance ainda maior.

Ricardo Martensen relata que está trabalhando no documentário "Sobre Memória e Esquecimento" desde 2018."O filme retrata diversos momentos da história brasileira em que houve a imposição do esquecimento, o apagamento da história. O projeto recebeu diversos aportes de instituições internacionais e esperamos concluí-lo neste ano", diz. Em paralelo, ele produz um filme sobre a questão do HIV/AIDS no Brasil, outro sobre questões raciais em São Paulo e um filme sobre a trajetória do roqueiro Netinho, das bandas Os Incríveis e Casa das Máquinas.



Serviço:

'Retomada' (2024) (72') – Inédito

Horário: sábado, dia 11/01, às 20h

Canal Brasil

Classificação indicativa: Livre

Direção: Ricardo Martensen