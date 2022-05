DJ Elison recomenda série e filme

Elison, ou DJ Elison, como ficou famoso, é bastante conhecido no cenário da música paraense, principalmente no que diz respeito ao gênero tecnobrega e as “músicas de aparelhagem”.

Nos anos 80, ele começou, ao lado do irmão, conhecido como Juninho, a aparelhagem Pop Som, que foi criada com a ajuda do pai da dupla e empresário, Elias Carvalho. Nos palcos, os irmãos embalaram durante muitos anos a noite paraense e ficaram conhecidos até fora do país.

Em fevereiro deste ano, o também produtor anunciou em suas redes sociais que sairia do projeto em conjunto com o irmão, o Super Pop Live, e seguiria carreira solo. O artista já havia se apresentado outras vezes sozinho e até na Europa.

Atualmente, DJ Elison segue com o seu projeto chamado “New Age” e se apresenta em diversos lugares. Hoje, 23, o artista veio ao O Liberal fazer indicações de um filme e uma série para o público.

Sua primeira indicação é a série original da Netflix, “Sintonia”. A produção conta a história de três amigos: Doni, Nando e Rita, que cresceram juntos na mesma favela, influenciados pelo fascínio do funk, e do tráfico de drogas. Muito da realidade dos jovens que vivem nas grandes favelas e periferias é mostrada. Com muita música e composições originais a série foi lançada em 2019 e em outubro do último ano foi ao ar a segunda temporada, a qual foi bem recebida pelo público. A Netflix já confirmou a renovação para mais uma leva de episódios. “Gosto bastante e em muitas cenas me senti representado, o dia a dia do povo e de como o artista é julgado. Mostra a realidade das pessoas menos favorecidas e o quanto batalhamos para chegar onde queremos”, diz o músico.

A segunda indicação do DJ é o filme “A Prova de Fogo”, lançado em 2008. O enredo aborda temas como amor, casamento e fé, e traz a história do bombeiro Caleb Holt, um profissional que zela muito por seu trabalho e tem como um de seus princípios nunca deixar um companheiro para trás em situações de perigo. Porém, dentro de casa, o personagem age de forma bem diferente com a esposa, sendo um marido ausente. Tudo muda quando ele decide passar por uma experiência de 40 dias, chamada "O Desafio do Amor", na tentativa de salvar o casamento. Elison afirma que o filme é uma lição de como deve-se manter o amor acima de tudo.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)