DJ do casamento de Brooklyn Beckham revela o que aconteceu durante a dança com Victoria
O DJ do casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz Beckham comentou sobre a tal dança entre Brooklyn e sua mãe, Victoria Beckham, na cerimônia, e descreveu o momento como "realmente constrangedor".
Durante uma participação no programa This Morning, da ITV, nesta sexta-feira, 23, o DJ Fat Tony disse que queria compartilhar o que presenciou no evento ocorrido em abril de 2022 pois foi "inundado" de perguntas desde que Brooklyn, afirmou em uma postagem de seis slides no Instagram que sua mãe "sequestrou" sua primeira dança com Nicola, e dançou "de forma muito inadequada" com ele.
"Foi um casamento de três dias", lembrou Tony. "Eu fiz a festa de boas-vindas, depois o casamento e um brunch no domingo, que foi a parte mais constrangedora de tudo, porque tudo o que tinha acontecido na noite do casamento foi comentado entre os convidados na manhã seguinte."
Tony explicou que Marc Anthony chamou Victoria para a pista de dança enquanto tocava uma música latina e, segundo ele, o que pareceu inadequado foi o momento escolhido para Victoria dançar com o filho, e não os passos em si.
"Não teve nada de sensualidade exagerada, nada de macacão de PVC preto, nada de Spice Girls", contou. "A palavra 'inadequado'.. foi para o momento", acrescentou.
"Basicamente, Marc Anthony estava se apresentando no palco, quando chamou Brooklyn. Brooklyn subiu ao palco e todos esperavam que fosse Nicola a dançar a primeira dança. Marc Anthony pediu à 'mulher mais bonita da sala' que subisse ao palco e disse: 'Victoria, venha ao palco'", relatou o DJ.
Tony lembrou ainda que Brooklyn ficou "devastado" quando sua mãe se juntou a ele na frente dos convidados do casamento, "porque ele achava que ia dançar a primeira dança com sua esposa", enquanto Nicola saiu da sala "chorando muito".
Entenda o caso
Brooklyn Beckham fez uma série de postagens em seu Instagram, no qual relatou diversos comportamentos dos pais ao longo dos anos.
Segundo Brooklyn, David e Victoria seriam obcecados pela própria imagem e "têm tentado incansavelmente arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso nunca parou". Dentre as alegações, o empresário afirma que o casal causou muitos problemas no casório do filho.
Em certo momento do relato, Brooklyn acusou Victoria, sua mãe, de ter "sequestrado" a primeira dança do seu casamento. Segundo ele, a dança teria sido planejada "semanas antes" e incluía uma canção romântica.
"Em frente aos 500 convidados do nosso casamento, Marc Anthony me chamou ao palco, onde, segundo a programação, ocorreria minha dança romântica com minha esposa. Mas, no lugar dela, estava minha mãe, esperando para dançar comigo", relatou.
"Ela dançou de forma muito inapropriada em cima de mim na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", disse.
