Divulgados os finalistas do Prêmio Jabuti 2020

Foi anunciada na quinta-feira, 22, a primeira lista de finalistas do Prêmio Jabuti 2020. Em sua 62ª edição, e em mais um ano conturbado envolvendo a curadoria, a premiação, promovida pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a mais tradicional do País, revela agora os dez finalistas de cada uma de suas 20 categorias.

Autor de livros e reportagens que marcaram o jornalismo brasileiro retratando alguns dos mais importantes personagens da República, o jornalista Luiz Maklouf Carvalho, que morreu em maio em decorrência de um câncer e era repórter do Estadão desde 2016, concorre in memorian, na categoria biografia, documentário e reportagem, com seu último livro: O Cadete e o Capitão: A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel.

Nomes já consagrados e velhos conhecidos do Prêmio Jabuti, como Maria Valéria Rezende e Chico Buarque, e grandes editoras dividem espaço com editoras independentes e autores menos experientes.

Gabriela Aguerre, por exemplo, concorre na categoria de melhor romance literário com O Quarto Branco, sua estreia. E Carol Rodrigues, que estreou na literatura com Sem Vista Para o Mar, livro de contos que ganhou importantes prêmios, também está na disputa com seu primeiro romance: O Melindre nos Dentes da Besta.

A escritora Adriana Lisboa concorre em duas categorias - com Deriva, em poesia, e com Todos os Santos, em romance. Ailton Krenak e Djamila Ribeiro também são finalistas do Jabuti.

A novidade deste ano é a categoria romance de entretenimento e entre os finalistas estão Raphael Montes e Ana Rüsche.

Sem curador após a renúncia de Pedro Almeida, que publicou um post minimizando o coronavírus com informações falsas e foi alvo de um abaixo-assinado pedindo sua saída, o Prêmio Jabuti presta homenagem nesta edição para a poeta Adélia Prado.

No dia 5 de novembro, serão revelados os cinco finalistas de cada categoria. A cerimônia de premiação do Jabuti, quando também será conhecido o vencedor do Livro do Ano, será no dia 26 de novembro, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro.

O vencedor de cada categoria receberá o valor de R$ 5 mil e a estatueta do prêmio, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que leva só a estatueta. O autor do Livro do Ano (concorrem os vencedores dos eixos Ensaios e Literatura) ganha R$ 100 mil.

Confira os finalistas das principais categorias do Prêmio Jabuti 2020



Conto

Cadernos Negros - Volume 42 | Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa

Ela queria amar, mas estava armada | Liliane Prata

Gosto de amora | Mário Medeiros

Ototo | Henrique Komatsu

Passagem estreita | Divanize Carbonieri

Placenta: estudos | Lucas Lazzaretti

Rachaduras | Natalia Timerman

Redemoinho em dia quente | Jarid Arraes

Sombrio Ermo Turvo |Veronica Stigger

Urubus | Carla Bessa



Crônica

2018 - Crônicas de um ano atípico | Martinho da Vila

Diário do Bolso - Os 100 primeiros dias | José Roberto Torero

E, no princípio, ela veio: crônicas de memória e amor | Bruno de Castro

Ildefonso Juvenal da Silva: um memorialista negro no Sul do Brasil | Fábio Garcia

Notas sobre a fome | Helena Silvestre

O corpo encantado das ruas | Luiz Antonio Simas

O dia em que achei Drummond caído na rua | Marcelo Torres

O preço do peixe | Jayme Serva

Ter a escrita | Andressa Barichello

Uma furtiva lágrima | Nélida Piñon



Histórias em Quadrinhos

Bendita cura - Volume 2 | Mário César

Clean Break! Felipe Nunes

Contos dos orixás | Hugo Canuto

Fujie e Mikito | Marcelo Costa e Yuri Andrey

Graphic MSP - Tina: Respeito | Fefê Torquato

O obscuro fichário dos artistas mundanos (1934-1958) |Clarice Hoffmann, Abel Alencar, Maurício Castro, Greg, Paulo do Amparo e Clara Moreira

Os olhos de Barthô |Orlandeli

Roseira, medalha, engenho e outras histórias | Jefferson Costa

Silvestre | Wagner Willian

Último assalto | Alex Rodrigues e Daniel Esteves



Infantil

Aaahhh! | Guilherme Karsten

Da minha janela | Otávio Júnior

Fios |Christiane Nóbrega

Lá no meu quintal - O brincar de meninas e meninos de Norte a Sul | Gabriela Romeu e Marlene Peret

Leila | Tino Freitas

O fabuloso professor Fritz e a menina das pétalas amarelas | Alexandre Rathsam

O ovo de Pégaso | Arthur Warren e Janaina Tokitaka

Pequena coleção de insignificâncias | Thiago Cohen, Patricia Almeida, Neto Machado, Fabio Stéque e Daniel Sabóia

Tantãs | Eva Furnari

Três histórias de encanto | Sonia Rosa



Juvenil

100 mil seguidores | Luís Dill

A rede florida |Graziela Bozano Hetzel

Álbum de família: aventuranças, memórias e efabulações da trupe familiar Carroça de Mamulengos | Gabriela Romeu

Benjamina | Nelson Cruz

Caleidoscópio de vidas | João Anzanello Carrascoza

Palmares de Zumbi | Leonardo Chalub

Rabiscos | Luís Dill

Três dias e mais alguns | Caio Riter

Um lençol de infinitos fios | Susana Ventura

Um voo sobre as capitais brasileiras | Gisela de Castro



Poesia

A casca mítica | Salgado Maranhão

Bichos contra a vontade | Frederico Klumb

Deriva |Adriana Lisboa

Dicionário de imprecisões | Ana Elisa Ribeiro

Lutar é crime | Bell Puã

O desvio das gentes | Pádua Fernandes

Poemas de última geração | Samuel Marinho

Rosa que está | Luci Collin

Solo para vialejo | Cida Pedrosa

Vida aberta - Tratado poético filosófico | W. J. Solha



Romance de Entretenimento

A deusa no labirinto | Karen Soarele

A filha do reich | Paulo Stucchi

A telepatia são os outros | Ana Rüsche

Back in the USSR |Fábio Fernandes

Lauren | Irka Barrios

Numezu | Jorge Alexandre Moreira

Olhos bruxos | Eliezer Moreira

Serpentário | Felipe Castilho

Uma mulher no escuro |Raphael Montes

Viajantes do abismo | Nikelen Witter



Romance Literário

Carta à rainha louca | Maria Valéria Rezende

Essa gente | Chico Buarque

Marrom e amarelo | Paulo Scott

O melindre nos dentes da besta | Carol Rodrigues

O quarto branco | Gabriela Aguerre

O último dia da inocência | Edney Silvestre

O verão tardio | Luiz Ruffato

Se deus me chamar não vou | Mariana Salomão Carrara

Todos os santos | Adriana Lisboa

Torto arado | Itamar Vieira Junior



Biografia, Documentário e Reportagem

Afro-Brasil Reluzente: 100 personalidades notáveis do século XX | Nei Lopes

Em busca da alma brasileira: biografia de Mário de Andrade | Jason Tércio

Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares: Volume 1 | Laurentino Gomes

Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos anos 20 | Ruy Castro

Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho |Jaqueline Fraga

O cadete e o capitão: a vida de Jair Bolsonaro no quartel | Luiz Maklouf Carvalho (in memoriam) |

O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal | Gilberto Nascimento

Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida | Jotabê Medeiros

Ricardo e Vânia: o maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor | Chico Felitti

Sobre lutas e lágrimas: uma biografia de 2018 - o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse | Mário Magalhães

Ciências Humanas

Belmonte: caricaturas dos anos 1920 |Marissa Gorberg

Dicionário da República | Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling

Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis

Ideias para adiar o fim do mundo | Krenak

O pêndulo da Democracia |Leonardo Avritzer

Os onze: O STF, seus bastidores e suas crises |Felipe Recondo e Luiz Weber

Pequeno manual antirracista | Djamila Ribeiro

Protagonismo negro em São Paulo: história e historiografia | Petrônio Domingues

Rastros de resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Ale Santos

Sobre o autoritarismo brasileiro | Lilia Moritz Schwarcz



Ciências Sociais



Título: 130 anos: Em busca da República | Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Simon Schwartzman e Pedro Malan

Estética & Semiótica | Lucia Santaella

Existe democracia sem verdade factual? | Eugênio Bucci

Índios no Brasil: vida, cultura e morte | Mirian Silva Rossi e Maria Luiza Tucci Carneiro

Motel Brasil: uma antropologia contemporânea | Jérôme Souty

O Brasil não cabe no quintal de ninguém | Paulo Nogueira Batista Jr.

O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro | Marina Basso Lacerda

Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica | Adilson José Moreira

Sentenciando Tráfico: O papel dos juízes no grande encarceramento | Marcelo Semer

Sim à igualdade racial: raça e mercado de trabalho | Luana Génot



Livro Brasileiro Publicado no Exterior



Bazar Paraná | Editora(s): Benvirá/Saraiva/Somos Educação, Hentrich & Hentrich

Callíope, a escrava de Atenas | Editora(s): Letras Jurídicas / Letras do Pensamento, Ekdóssis Okeanos

Com que roupa irei para a festa do rei? | Editora(s): Editora do Brasil, Gerbera Ediciones

Fuga | Editora(s): FTD Educação, Educactiva Ediciones S.A.S

Lorde | Editora(s): Grupo Editorial Record, Two Lines Press