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Disney suspende gravações de Delegacia de Homicídios após homem morrer nos bastidores

Estadão Conteúdo

O Disney+ anunciou a paralisação das filmagens de Delegacia de Homicídios após a morte do técnico Luiz Fernando, 55, no Rio de Janeiro. O integrante da equipe de manutenção elétrica morreu após cair do segundo andar do prédio usado pela produção nas gravações da primeira temporada.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 14, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Zona Norte do Rio. Luiz Fernando chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos.

"Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando, ocorrida durante as gravações de Delegacia de Homicídios na manhã deste domingo (14/06)', disse a AfroReggae Audiovisual, produtora da série, em nota publicada no Instagram. "Estamos prestando total apoio aos familiares, acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos."

Em comunicado publicado originalmente pelo site Metrópoles, a Disney afirmou que está colaborando com as autoridades para apurar o acidente. "Estamos prestando todo o apoio necessário às pessoas impactadas por essa perda. As gravações foram suspensas", disse o selo.

O Estadão tentou contato com a assessoria do Disney+ no Brasil sobre a suspensão, mas, até o fechamento desta nota, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Esta é a segunda morte a impactar a AfroReggae na última semana. Na última terça-feira, a produtora lamentou a morte do diretor de arte Tulé Peake, aos 69 anos, após um enfarte fulminante. O diretor trabalhava em Delegacia de Homicídios e já havia colaborado com a produtora em títulos como Arcanjo Renegado e O Jogo que Mudou a História, além de filmes como Tropa de Elite e Cidade de Deus.

Com estreia prevista para 2027, Delegacia de Homicídios é estrelada por Marcello Melo Jr., Dani Suzuki e Vanessa Giácomo. A criação é de José Júnior, enquanto a direção geral está por conta de Lucas Villamarim.

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