‘Dinastia Drag’: terceiro episódio traz batalha de paródia musical

A competição continua no primeiro reality show da América Latina, de famílias Drags, "Dinastia Drag". As apresentadoras Drags Themônhas S1mone e Tristan Soledade receberam a Drag cantora Xirley Tão para auxiliar na decisão do terceiro episódio intitulado "Que som é esse". O desafio proposto pelo programa era que cada participantes criasse uma paródia da música "Tá calor" da MC PokaRoupas. Cada Mama e as filhas das Casas Drags precisavam criar uma letra que representasse suas famílias. Haus of Híbrida venceu o 3º episódio.

As casas que estavam na disputa: Haus of Carão, com a Mama Skyyssime e as filhas Pietra Pojo, Coytada e Perséfone de Milo; Haus of Ver-a-Queen com a mama Pandora Rivera Raia e as filhas Bunny das Coxinhas, Johann, Kevellyne Davilla; Haus of Maguariudry com a mama Shayra Brotero e as filhas Charlize Amy Brotero, Desirée Lo Bianco e Égregora Negrini; Haus of Híbrida, com mama Gigi Híbrida Bolero, e as filhas Condessa Devonriver, The Aphrodite e Monique Lafon.

Haus of Maguariudry foi a primeira casa a ser salva. Logo em seguida, Haus of Híbrida venceu o 3º episódio. Haus of Carão, representada por Coytada, e Haus of Ver-a-Queen, representada por Bunny das Coxinhas, disputaram a permanência e a Haus of Carão deixou o programa. "Eu acho que a nossa Haus é sobre acreditar. Agente acredita muito na doidice que a gente faz”, disse Skyssime se despedindo do público com suas filhas.

"Não tem como não se emocionar. Quando eu sai de casa, foi a Perséfone que me deu uma profissão”, completou Perséfone de Milo emocionada.

O diretor do programa, Tarcísio Gabriel, ressaltou que este é o terceiro episódio da temporada, no entanto, o primeiro com eliminação de uma Haus. "O 'Que som é esse' é o primeiro episódio com eliminação, então para a gente foi muito difícil. Estamos no meio da temporada e agora vamos ter que nos despedir de uma casa. Uma curiosidade é que as cenas do estúdio foram as primeiras a serem filmadas, foi nosso primeiro dia juntes, passamos o dia gravando as paródias, foi ali que sentimos a energia que esse projeto teria e foi ótimo", revelou.

Para Tarcísio o episódio deu o tom do que seria a disputa de agora em diante e acredita que foi um desafio fazer a escolha deste episódio. "Foi muito gratificante encontrar cada uma das casas ali, animadas e com versões muito criativas sobre a história de cada uma delas. Apesar de nos conhecermos, eu acho ótimo ouvir delas como cada Casa se identifica e que força elas querem trazer para o projeto. No final do episódio todos estávamos muito emocionados e tensos, a impressão era de 'Agora o jogo começou'. Todas as casas tinham arrasado e foi uma bomba que a nossa convidada, Xirley Tão, teve que segurar junto das nossas apresentadoras, mas nós sabemos que elas iriam tomar a decisão correta", pontuou.

O episódio 4 será exibido às 19h da quinta-feira, 1º, no Youtube do Coletivo NoiteSuja.

Serviço

Evento: 4º Dinastia Drag

Data: quinta-feira, 1º de fevereiro

Hora: 19h

Canal: NoiteSuja (https://www.youtube.com/@NoiteSuja)