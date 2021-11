Dieta para viver Steve Jobs levou Ashton Kutcher ao hospital duas vezes

Ashton Kutcher que interpretou Steve Jobs em 2013 foi parar no hospital por duas vezes. O processo de preparação para o personagem foi muito difícil. As informações foram divulgadas pelo portal O Dia. A atriz Mila Kunis, esposa de Kutcher, contou que o ator adotou a dieta vegetariana de Jobs. Kutcher sofreu com pancreatite, devido ao estilo de alimentação o pâncreas do ator sofreu um desequilíbrio.

Na época do lançamento, o ator fez um alerta sobre as dietas à base de frutas que podem causar graves problemas a saúde. "Ele era tão burro que só comeu uvas em um ponto da dieta, foi tão estúpido", lembrou Mila.