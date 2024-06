Dia dos Namorados: 5 doramas para assistir com o seu amor

Os doramas de romance são sucessos entre o público brasileiro, especialmente os K-dramas. Essa obras, originais da Coreia do Sul, são famosas pelas histórias de amor delicadas, lentas e cheias de paixão. Confira cinco doramas coreanos para assistir com o seu amor no Dia dos Namorados.

K-drama “A Love So Beautiful”

K-drama "A Love So Beautiful", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Shin Sol-i (So Joo-yeon) tem 17 anos e está perdidamente apaixonada por Cha Heon (Kim Yo-han), seu vizinho e colega de classe. Entretanto, ele não demonstra qualquer tipo de interesse por ela, independente do que a jovem faça. Certa de que Cha Heon não a quer, Shin Sol-i se afasta e o nadador Woo Dae-sung (Yeo Hoi-Hyeon) se torna seu novo amor. Agora, Cha Heon, que era apaixonado por Shin Sol-i e não demonstrava, terá que se esforçar para reconquistá-la.

Classificação: 12 anos

Episódios: 24

Onde ver: Netflix e Viki

K-drama “Meu Demônio Favorito”

K-drama "Meu Demônio Favorito", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: O demônio Jeong Gu-won (Song Kang) garante a vida eterna ao fazer acordos duvidosos com humanos, alimentando seus poderes. Ele os considera seres inferiores, mas, quando se trata da herdeira mimada e arrogante Do Do-hee (Kim You-jung), tudo parece mudar. Ao perder seus poderes, Jeong Gu-won precisa de um novo acordo para tê-los de volta. Entretanto, a paixão que floresce pode colocar tudo em risco.

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Onde ver: Netflix

K-drama “Apesar de Tudo, Amor”

K-drama "Apesar de Tudo, Amor", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: O estudante universitário Park Jae-Eon (Song Kang) faz especialização em arte e é querido por todos. Apesar da personalidade bastante alegre, ele é indiferente ao amor e nunca desejou um relacionamento romântico. Inesperadamente, ele se apaixona por Yoo Na-Bi (Han So-Hee) e passa a se questionar sobre tudo o que acredita.

Classificação: 14 anos

Episódios: 10

Onde ver: Netflix

K-drama “Clima do Amor”

K-drama "Clima do Amor", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Jin Ha-kyung (Park Min-young) trabalha no Serviço Nacional de Meteorologia da Coreia e é uma profissional super organizada e metódica. Ela acredita na separação do que pé profissional e pessoal, o que lhe levou a ter pouquíssimas amizades no trabalho. Seus companheiros de escritório são Lee Shi-woo (Song Kang), um jovem com QI de 150; Han Ki-joon (Yoon Park), o porta-voz da empresa; e Chae Yoo-jin (Yura), uma repórter iniciante.

Classificação: 16 anos

Episódios: 16

Onde ver: Netflix

K-drama “Nosso Eterno Verão”

K-drama "Nosso Eterno Verão", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Choi Woong (Choi Woo-shik) e Kook Yeon-soo (Kim Da-mi) são ex-namorados. O romance acabou com a promessa de eles nunca mais se encontrarem novamente. Entretanto, o juramento termina quando o documentário gravado por eles na época da escola viraliza e eles são obrigados a trabalhar juntos.

Classificação: 10 anos

Episódios: 16

Onde ver: Netflix

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)