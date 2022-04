Dia do jornalista: confira uma lista com 7 filmes para comemorar e relembrar a data

Hoje, 7 de abril, comemora-se o dia nacional do jornalista, e para comemorar separamos uma lista com 7 filmes especiais que trazem como tema a profissão.

1 - O Escândalo

O filme de 2019 conta a história do gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow), tendo seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.

2 - A Última Carta de Amor

O filme, disponível na Netflix, acompanha a jovem Jennifer Stirling (Shailene Woodley) após acordar sem memória, nos anos 60 em Londres. Dado esse fato, ela descobre que escreveu várias cartas de amor para um amante chamado Anthony O’Hare (Callum Turner), com o qual estava disposta a arriscar seu casamento. Quarenta anos depois, uma jornalista, Ellie Haworth (Felicity Jones), encontra as mesmas correspondências e decide investigar o que aconteceu no passado, enquanto tenta lidar com os problemas de seu próprio relacionamento.

3 - Spotlight - Segredos Revelados

Baseado em uma história real, o filme acompanha um grupo de jornalistas em Boston que reúne milhares de documentos capazes de provar diversos casos de abuso de crianças, causados por padres católicos. Durante anos, líderes religiosos ocultaram o caso transferindo os padres de região, ao invés de puni-los pelo caso.

4 - Tudo por um Furo

Ron Burgundy (Will Ferrell) é um apresentador de shows no Sea World. Convidado para trabalhar como âncora em uma emissora que exibe notícias por 24 horas, ele decide reunir sua equipe. Brick (Steve Carell), Brian (Paul Rudd) e Champ (David Koechner) aceitam o convite de Ron e eles partem para a grande Nova York para integrar uma rede importante e competir a nível nacional.

5 - Diário de um jornalista Bêbado

Johnny Depp interpreta Paul Kemp, um jornalista itinerante que está cansado da vida frenética de Nova Iorque e das convenções morais de uma América conservadora. Até que ele viaja a Porto Rico, para trabalhar em um jornal local, o "The San Juan Star", administrado por Lotterman (Richard Jenkins). Adotando o ritmo calmo do lugar, regado a muita bebida, Paul começa a se apaixonar por Chenault (Amber Heard), noiva de Sanderson (Aaron Eckhart), um dos maiores empresários da cidade. Ganancioso e com grandes planos, Sanderson planeja converter a ilha em um paraíso do capitalismo. Quando Kemp é recrutado por Sanderson para escrever um artigo favorável a respeito de sua nova e corrupta empreitada, ele se vê em meio a um dilema: deve ajudar o empresário, ou aceitar os riscos e aproveitar para denunciá-lo?

6 - Superman - O Retorno

Superman (Brandon Routh) retorna ao planeta Terra após anos afastado. Mas ao chegar em Metrópolis, ele percebe que a cidade está bastante mudada desde que deixou o planeta, pois a cidade se acostumou a viver sem ele. Além disso, Lois Lane (Kate Bosworth), sua grande paixão, seguiu sua vida após o sumiço do herói. Ao mesmo tempo em que precisa se adaptar à nova realidade, Superman precisa enfrentar um antigo inimigo, que planeja um meio de acabar com ele de uma vez por todas.

7 - Borat

Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) é um jornalista do Cazaquistão que resolve deixar o seu país e viajar para os Estados Unidos, com a intenção de fazer um filme documentário. Durante sua viagem pelo país, ele conhece pessoas que, ao reagir ao seu comportamento primitivo, expõem o preconceito e a hipocrisia existentes na cultura americana atualmente.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)