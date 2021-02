Desesperançoso com 2021, Ano Novo chinês nesta sexta pode ajudar a dar uma virada; aprenda simpatias

No ocidente o Ano Novo já começou há um tempinho e, com ele, aquela sensação de esperança nesse período de renovação já tem diminuído em boa parte das pessoas. Mas, para quem busca um novo "gás" e que acredita que o uuniverso possa dar mais em "reviravolta", esta sexta-feira (12), marca o início de mais um ano novo, ao menos para os orientais.

Amanhã é o primeiro dia do ano 4719 do calendário chinês. Regido pelo Boi (Búfalo) de Metal, o ano será de prosperidade e desenvolvimento, mas conquistados com superação, trabalho e esforço no empenho das tarefas cotidianas e, com ele, a esperança de que bons frutos sejam colhidos. Já o metal, indica confiança e estabilidade. Bacana hein!?

As cores da sorte, para o ano do Boi de Metal, serão o vermelho e o verde. Todas as roupas, acessórios e amuletos que tiverem estas cores serão auspiciosos.

E aqui no Brasil, algumas simpatias para esse dia podem ser feitas para ajudar a atrair novamente a boa sorte:

► Para manter a boa sorte, evite lavar os cabelos e assim perder os bons fluídos para o ano que se inicia.

► No Ano-novo deve-se falar somente do futuro e não do passado, pois um novo ciclo está começando. Preste atenção no que diz: nada de falar palavrão ou negatividades.

► Também é melhor ficar longe de facas ou tesouras, porque estas podem “cortar” as boas energias.

► Enfeitar a casa com flores de ameixa pode trazer coragem e esperança. O narciso simboliza boa sorte e prosperidade. Enfeite sua casa sem moderação.