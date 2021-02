Depois de choro compulsivo, Lumena tenta se aproximar de Gil

Lumena protagonizou um choro durante a edição do último domingo (7), a pós uma chamada do apresentor Thiago Leifer a todos os integrantes da casa. Nesta segunda-feira (8), a pisicologa chamou Gilberto para conversar na área externa e disse ao brother que não entendeu a discussão dele com Karol Conká, e afirma que se identificou com o doutorando em Economia desde o início.

"Aqui, a gente tem que saber separar as jornadas afetivas de cada um", começa ela. "Isso não me isenta de torcer por você amanhã. A gente, infelizmente, cai em uns erros de picuinha", continua.

"Quero lhe dizer que ontem votei em você no confessionário, vou lhe explicar o porquê. Tiveram várias situações que aconteceram e eu sempre vi você chegar, pedir para conversar e tudo, e comigo, que eu achei que a gente tinha uma intimidade, eu não vi isso. Aconteceu uma situação, você ficou bem próxima de Karol, e eu fiquei isolado e muito sentido pelo que aconteceu", desabafa Gilberto.