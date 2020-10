Depois da morte de neto, Neguinho da Beija-Flor considera deixar o Brasil

O neto de Neguinho da Beija-Flor, Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, foi baleado e morto na madrugada de domingo (18) durante um baile funk no Morro da Bacia, no distrito de Miguel Couto, no Rio de Janeiro. A perda deixou o sambista muito abalado, dizendo considerar a possibilidade de deixar o Brasil.

“No Brasil, basta nascer preto para ser suspeito. Por isso, estou metendo o pé do país”, disse Neguinho da Beija-Flor.

Durante o velório do neto, na segunda-feira (19), o sambista contou que os planos da família estão mudando desde a perda repentina.

“Ele [Gabriel] era um menino bom. Estava armando a tenda, e segundo informações que tive, era um lugar perigoso. Estava lá armando a tenda e isso aconteceu. Parece que houve uma operação, e uma troca de tiros com um pessoal. Além do Gabriel, tenho um filho que também trabalha nisso. A partir de agora não vai mais exercer esta atividade. É perigoso”, refletiu o sambista.