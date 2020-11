Denise Dias faz procedimento para manter o 'bumbum perfeito'

Denise Dias adora cuidar do corpo, e o que a modelo mais quer é ter o bumbum perfeito. Para prevenir a celulite, ela optou por injeções de bioestimulador nos glúteos e posterior das coxas, principalmente para exibir o a região sem dó no verão.

“Eu tenho meu posto de musa da marquinha perfeita e o verão está chegando. Com isso é foco total no bumbum pra deixar ele zero celulites”, disse Denise.

“Esse tratamento é ótimo para prevenir celulites e melhorar a qualidade da pele e seus componentes. Junto aos treinos e a dieta, é tiro certo para quem sabe assumir mais um posto, dessa vez do bumbum perfeito”, completou a modelo evangélica.