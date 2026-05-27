Demi Lovato anuncia show em SP em setembro

Demi Lovato anunciou nesta quarta-feira, 27, um novo show solo no Brasil, como parte da turnê Its Not That Deep. A apresentação está marcada para 15 de setembro e vai acontecer no Suhai Music Hall, em São Paulo.

O novo show marca o retorno da artista à cidade após passagem durante o The Town em 2023. Neste ano, ela também se apresenta no Rock in Rio, no dia 12 de setembro, três dias antes da apresentação na capital paulista.

Em sua nova turnê, que estreou em abril em arenas norte-americanas após um adiamento por questões de saúde, Demi apresenta músicas do seu nono álbum de estúdio, além de sucessos consagrados de sua carreira. As performances levam aos palcos a nova era dance-pop da artista.

Os ingressos estarão à venda a partir desta quinta-feira, 28, às 10 horas online, no site da Ticketmaster, e às 11 horas na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera.

Valores e setores:

Pista: R$ 490 (inteira) | R$ 245 (meia)

Pista premium: R$ 790 (inteira) | R$ 395 (meia)

Mezanino 2º piso: R$ 840 (inteira) | R$ 420 (meia)

Camarote 2º piso: R$ 870 (inteira) | R$ 435 (meia)

Camarote 1º piso: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia)

Demi Lovato: Its Not That Deep em São Paulo - saiba tudo:

Quando: 15 de setembro de 2026

Onde: Suhai Music Hall

Endereço: Shopping SP Market - Av. das Nações Unidas, 22540 - Jurubatuba, São Paulo - SP, CEP 04795-000

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Classificação: 16 anos

Ingressos: Ticketmaster

Bilheteria física: Shopping Ibirapuera - piso Jurupis