Deborah Secco faz temperatura subir com sequência de fotos de biquíni fininho

Os 21 milhões de seguidores de Deborah Secco no Instagram ganharam um presente da atriz neste sábado (22). A bela postou uma sequência de fotos de biquíni bem fininho e fez a temperatura subir, com direito a foto do bumbum avantajado.

“O melhor lugar do mundo é aqui!”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Gente do céu, essa mulher realmente não tem um defeito, coisa mais linda do mundo”, comentou uma seguidora. “Poderosa”, escreveu uma outra. “A gente sente o impacto da beleza dela”, apontou mais uma terceira.