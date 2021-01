Davi Moraes faz homenagem a Moraes Moreira com 'Todos Nós'

Davi Moraes, filho e herdeiro musical do artista baiano, Moraes Moreira, lançou o EP “Todos nós” com quatro canções, três delas inéditas, que nasceu do desejo de homenagear o pai do jeito que ele gostava: cercado de amigos. O EP tem participações de Kassin, Carlinhos Brown, Joyce Moreno, Marina Lima, Dadi e Um Carvalho.

“Além de um pai, eu perdi um parceiro, um professor, o companheiro de estrada, tudo isso junto. Eis que num momento tão difícil, com o país em lockdown, acontece um olhar poético incrível e imensurável para a história por ele deixada! Saído da pequena Ituaçu para viver o sonho da música, primeiro com seus manos dos Novos Baianos, para logo em seguida se tornar o primeiro cantor do Trio Elétrico - junto com Armandinho e a família Dodô e Osmar-, para enfim alçar voo em uma carreira gigantesca, levando toda essa cultura para âmbito nacional”, disse Davi.

A cantora e compositora carioca Joyce Moreno sugeriu gravar "Aquele abraço do Gil", que se tornou a segunda faixa do Ep. “A Joyce deu uma sacudida muito positiva. Ela me disse: ‘a gente está com a música pronta, porque não gravamos, todo mundo junto, e lançamos um single?” Nascia assim o projeto que marca a estreia de Davi Moraes na Biscoito Fino, gravadora que havia lançado álbuns e singles de Moraes. “Contei pra Joyce a minha ideia de gravar mais três canções e lançar um EP. Eu estava sentindo uma necessidade muito grande de fazer uma homenagem ao meu pai, por toda a história de vida que a gente teve junto” acrescenta Davi.

Depois de “Aquele abraço do Gil”, segunda faixa do EP, outra canção inédita entrou na seleção: “Aos Santos”, parceria de Davi Moraes com mais um convidado, que abre o projeto. "Compus um bolero e mandei para Carlinho Brown, que amou a melodia e profeticamente escreveu em um dos versos: "Fiquei sem respostas, sem tocar na banda". Era o primeiro ano em décadas que não fui ao Carnaval com meu pai. Em outro verso, ele diz: "Você foi embora, me deixou aos prantos, e apaixonado consultei os Santos ", rimando amor e dor com muita inteireza. Brown veio tocar percussão com a gente e Kassin participa no contrabaixo acústico.”

O passo seguinte foi convidar Marina Lima para gravar uma canção de Moraes. “Ela sempre teve uma ligação afetiva com “Davilicença”, ficou maravilhada quando viu meu pai e Armandinho compondo essa música, no dia em que os dois se conheceram”, conta Davi. Marina, que é prima de Marília, mãe de Davi, viu o começo do namoro de seus pais e lembra sempre do jeito doce de Moraes, que a chamava de Marininha. A gravação aconteceu em São Paulo, em clima intimista: “Eu achei que a gente deveria fazer a música só nós dois, de voz e violão. Ela ficou muito emocionada, eu também”.

Depois do dueto com Marina, uma inédita que Mu Carvalho compôs em parceria com Tuca de Oliveira, chamada “O cantor das multidões”. “Fiquei muito emocionado quando ouvi a música que eles fizeram em homenagem ao meu pai, então, chamei o Mu para fazer o piano junto com o Dadi no baixo, o Cesinha na bateria e o Marcos Nimrichter no acordeão. Ficou um clima meio A Cor do Som”.

Davi conta que fica feliz de reunir esse time, porque era uma marca dele ter sido gravado por cantoras e cantores importantes da música brasileira. "Acabou que o EP tem esse clima A Cor do Som, Brown, Marina, Joyce, que chegaram naturalmente ao projeto”, conclui Davi, antes de contar o porquê o título “Todos Nós”: “Minha irmã Ciça teve essa ideia, é o nome da primeira música que eu fiz, com uns 10, 11 anos, e que ele acabou me botando pra gravar com a banda dele no disco Bazar Brasileiro. Também porque a família sempre ia junto nas turnês daquela época. Esse nome tem esse significado: não é só um presente meu, mas de todos nós para ele. Pai, sou seu eterno fã”, declara o músico.