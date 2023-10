Daniela Mercury e Ivete Sangalo se beijam durante show de 40 anos; foto

A cantora Daniela Mercury comemorou neste domingo, 22, 40 anos de carreira com um show na Apoteose, na Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Além de muito axé e animação, o show também teve um beijo entre a anfitriã e Ivete Sangalo.

40 anos de axé e energia de Daniela Mercury foram comemorados na Apoteose, da Marquês da Sapucaí. Daniela cantou com os filhos e outros convidados, entre eles, Ivete Sangalo e Luiza Sonza. Em um momento do show, separadamente, aconteceu um selinho entre Mercury e Sangalo e, depois, em Luisa.

A informação foi compartilhada pela própria aniversariante, que publicou os cliques no Instagram. Na legenda de um dos posts escreveu: "Hoje eu estou muito beijoqueira. Primeiro @ivetesangalo, depois @luisasonza! É a emoção do momento. Felicidade pura! (Esse post é para @maluvercosa não pedir o divórcio me ajudem nos comentários", brincou marcando a esposa Malu Versosa.

