Daniel Adjares lança EP "Tapera" com memórias e andanças pelo Marajó

Uma viagem para a ilha do Marajó, há dez anos, inspirou o músico multi-instrumentista paraense Daniel Adjares a elaborar o primeiro EP da carreira que traz o nome de “Tapera”. E para celebrar esse momento, o artista vai fazer um pocket show virtual, nesta quarta-feira (9), para apresentar seu primeiro trabalho autoral. A live será transmitida, às 20h, pelo Facebook, Instagram e YouTube do músico. O EP também ficará disponível em todas as plataformas digitais.

Daniel faz parte da nova geração da música instrumental paraense e este novo trabalho traz uma sonoridade instrumental amazônica, mostrando a inspiração após uma incursão pela ilha do Marajó, onde se deparou com casas de tapera (casas abandonadas). O artista diz que essas imagens ficaram em seu imaginário e lhe ajudaram a revisitar vivências e antigas memórias.

“Gravar este EP é um grande desafio para mim. É como revisitar minha antiga casa abandonada, minha tapera de sons. É imergir em antigas composições, que retratam minhas vivências desse período. Fiz essas composições nesse período, mas estou lançando só agora”, explica o músico.

Com as músicas autorais “Tio Bento também dança”, “Manezinho”, “Dona Basília”, “Caminho da canoa” e “Pracupijó”, Daniel descreveu o projeto como algo desafiador. Daniel preparou as gravações na própria casa, onde gravou todos os instrumentos. A música “Tio Bento também dança”, foi lançada no mês passado e é uma homenagem ao caboclo amazônico que, com sua força de espírito, improvisa a alegria mesmo em meio às adversidades.

O contato com essas regiões de zonas rurais do interior do estado, não resultaram apenas em músicas. O artista também está escrevendo um livro baseado nessas experiências.

Em 2012, Daniel criou o Grupo Tapera, no qual implementou um trabalho voltado à música instrumental amazônica em sua infinidade de estilos, unindo-a à poesia. Com este grupo, participou de diversos festivais no estado, além de apresentações em casas de shows em Belém.

Apaixonado pela cultura amazônica, o artista diz que seu processo criativo está fortemente ligado às suas raízes, que mesmo passeando por gêneros afins, reafirma a identidade amazônica de maneira marcante. Mas ele explica que em meio a essa produção de raiz ele também se conecta às demais culturas a partir de fusões que passeiam por diversos gêneros tipicamente brasileiros como samba, choro e baião, além de estilos globais como salsa, jazz e rock.

No último mês de maio, o artista deu de presente para sua mãe o single “Flor de Inhangapi”, que representa uma homenagem à mulher amazônica. A música pode ser entendida como sua assinatura musical, onde a suavidade da guitarrada se funde às distorções e bends, apresentando uma proposta universal para a música da Amazônia.

Daniel Adjares é guitarrista, compositor e produtor musical. E, desde 2000, tem atuado em diversos nichos musicais, sobretudo como sideman de artistas do circuito regional e nacional, trabalhos esses que lhe proporcionaram contato com diversas linguagens da música. Os singles do músico acenam para a importância da assinatura musical do “outro Brasil”: o amazônico.

Agende-se

Pocket show online de lançamento do EP Tapera

Data: 9 de junho

Horas: às 20h

Transmissão: ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube do músico Daniel Adjares