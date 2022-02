Curta de produtor paraense leva Urso de Prata no Festival de Berlim

Do Jurunas para o mundo, o produtor paraense Bruno Ribeiro, venceu o prêmio Urso de Prata de Melhor Curta-metragem do Júri Internacional na 72ª edição do Festival de Berlim com a produção "Manhã de Domingo". O curta mostra a história de uma jovem pianista negra que se apresenta em um grande recital. No entanto, um sonho com sua falecida mãe desestabiliza a mente e o coração de Gabriela, colocando em risco a sua apresentação. A partir de uma série de encontros ao longo de um dia, Gabriela irá se jogar em uma jornada de reconciliação com suas memórias e sua mãe.

Segundo o paraense, "Manhã De Domingo" segue uma perspectiva de protagonismo já adotada nos meus curtas anteriores (Pele Suja Minha Carne e BR3), ao privilegiar a presença da personagem principal em todas as cenas. A produção e filmagens deste filme coincidiram com o adoecimento e falecimento de minha mãe por conta de um câncer. Vejo no filme uma tentativa de lidar com a minha experiência de luto. A jornada de se conciliar com o vazio e as memórias que a perda de alguém amado nos deixa”, explicou Bruno.

O produtor, que é graduando do curso de Cinema e Audiovisual e roteirista na Rede Globo, dirigiu e montou seu primeiro filme, “Pele Suja Minha Carne”, que teve ampla circulação em festivais nacionais e internacionais, tendo recebido vários prêmios de melhor filme e de melhor montagem. Seu segundo curta-metragem, "BR3", teve sua estreia internacional no Festival de Rotterdam e circulou em importantes festivais brasileiros, como o Festival de Brasília e Janela Internacional de Recife, além de receber o Prêmio Revelação no Festival de Santa Maria da Feira, em Portugal. Atualmente, Bruno se dedica ao desenvolvimento de seu primeiro longa, "Sião", que já participou de laboratórios e eventos de mercado como o BrLab (onde recebeu o Prêmio de Desenvolvimento da distribuidora Vitrine Filmes), Torino Film Lab, CineMundi e Ventana Sur.