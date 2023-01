Cultura na Praça abre inscrições para oficinas gratuitas de cinema em quatro municípios do sudeste d

Já estão abertas as inscrições para as oficinas de cinema da 4ª edição do projeto Cultura na Praça. Patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa beneficiará moradores dos municípios de Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás (Vila Bom Jesus), Parauapebas (Nova Carajás) e Curionópolis (Serra Pelada). As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro, pelo Instagram @cultnapraca ou pelo link .

Com orientação do cineasta e coordenador do projeto, Cris Azzi, os participantes vão aprender sobre cada etapa da realização de um filme, da ideia à montagem. E, ao final, depois de colocarem em prática esse conhecimento, vão montar um curta-metragem que será exibido para os moradores das suas comunidades.

Além das sessões de cinema, os cinco filmes produzidos em solo paraense serão lançados no Cine Babaçu, plataforma virtual que reúne 25 filmes feitos nas edições passadas do Cultura na Praça.

Segundo Cris Azzi, a iniciativa contribui com a valorização da cultura local. “A intenção é possibilitar que os participantes vivenciem uma experiência com o cinema. Queremos dar as primeiras noções sobre como fazer um filme para que eles possam contar suas próprias histórias, revelar suas comunidades e suas riquezas”, explica Azzi.

Em Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás e Parauapebas, as oficinas serão destinadas exclusivamente a adolescentes e jovens de 13 a 19 anos. Já em Serra Pelada, no município de Curionópolis, haverá uma oficina para esse público e outra para pessoas com mais de 45 anos.

O Cultura na Praça é um festival itinerante de cinema que já rodou cerca de 20 mil quilômetros pelo interior do Pará e do Maranhão, alcançando mais de 36 mil pessoas. O projeto busca democratizar o acesso à cultura e fomentar a valorização do patrimônio cultural material e imaterial em municípios beneficiados. Ele foi criado pela Vivas Esporte Cultura em 2017 e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Inscrições para as oficinas de cinema do Cultura na Praça.

Data: De 27 de janeiro a 14 de fevereiro

Local: No Instagram @cultnapraca ou pelo link https://bit.ly/InscricoesPara

Para dúvidas e mais informações: e-mail cultnapraca@gmail.com ou WhatsApp (99) 99211-7888.