'Cover oficial' de Roberto Carlos encontra cantor e se emociona: Presente de Deus

O cantor Carlos Evanney, considerado por Roberto Carlos como seu "cover oficial", comemorou nas redes sociais o encontro com o Rei. Evanney foi convidado para o cruzeiro anual do astro, Além do Horizonte, que ocorreu entre os dias 12 e 16 de março.

Evanney, que se apresenta há mais de 20 anos na função, foi recebido pelo ídolo no camarim montado no navio.

Em uma publicação nas redes sociais na sexta-feira, 21, ele agradeceu o convite. "Agradecendo ao rei Roberto Carlos, por me convidar para curtir seu cruzeiro. Foi tudo lindo, um sonho que não quero acordar tão cedo, obrigado rei, por gostar também de mim. Te amo, rei", disse. Em outra postagem, escreveu: "Presente de Deus".