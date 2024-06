Corpo é encontrado amarrado com sinais de espancamento e um tiro em campo de futebol de Marituba

O corpo de um homem identificado como Cledenilson Jorge Cerilo Vieira foi encontrado no bairro da Pedreirinha, em Marituba, na manhã deste domingo (16/06). A vítima tinha sinais de espancamento e execução. O corpo foi encontrado amarrado no meio do mato atrás de um campo de futebol conhecido como Baixadão.

Cledenilson teria ainda marcas de espancamento e de um tiro no rosto. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e remover o corpo.

Cledenilson foi encontrado por um morador da comunidade na manhã deste domingo (16), que foi passear com seus cachorros. Os cães começaram a latir ao encontrarem a vítima. Moradores relataram ter ouvido um tiro antes da meia-noite de domingo.