O corpo do ator Eduardo Galvão será cremado nesta quarta-feira (9). Ele morreu na noite de segunda-feira (7), aos 58 anos, vítima de complicações decorrentes da covid-19.

A cerimônia ocorrerá às 15h, no Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Norte do Rio, sem velório e com acesso restrito a familiares. Galvão estava entubado desde 1º de dezembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Rio, com 50% dos pulmões comprometidos.

Há duas semanas, o artista, conhecido por estrelar dezenas de novelas da TV Globo, enviou uma mensagem ao amigo Stepan Nercessian, falando sobre a doença. "Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai", alertou ele.