Coral de crianças do Paraná se apresenta para o Papa Francisco no Vaticano

Um coral de crianças do Paraná se apresentou ao Papa Francisco no Vaticano neste dia 1º de janeiro de 2024. O grupo Canarinhos de Campo Largo, composto por 20 integrantes, cantou durante uma missa celebrada pelo Santo Padre, na Basílica de São Pedro, em Roma.

"A experiência foi divina. Estar perto do Papa, cantar para o Papa foi algo divino. Estar com outros coralistas de várias nações foi um aprendizado muito grande. Foi uma benção mesmo a gente ter essa oportunidade", compartilhou a coralista Ana Carolina Gorski, ao portal G1.

O participantes do coral também estiveram em um congresso em Roma, que ocorre desde o dia 28 de dezembro. Eles tiveram ainda tiveram a oportunidade de ter uma conferência reservada com o Papa. O maestro Jaqueson Magrani contou que tudo teve muita expectativa e emoção.

"A emoção aflora. A gente contém ela para realizar um trabalho de modo profissional, mas o coração e a mente ficam o tempo todo conversando. Cada um tem a sua história pessoal, cada um lutou bastante para chegar até aqui", detalhou.

O convite surgiu em outubro de 2022 após uma participação do coral no XVII Congresso Nacional de Pueri Cantores Brasil, realizado em Minas Gerais.

Desde então o grupo começou a se preparar e o processo não levou em consideração apenas o repertório, mas o coral se organizou também para arrecadar dinheiro para custear a ida das crianças até a Itália. Para possibilitar a viagem, os canarinhos organizaram ação entre amigos, rifas, almoços e cafés, além da venda de produtos.

O coral foi fundado em 1989 pelo maestro Theo de Petrus, a instituição se mantém com doação de voluntários, com cachês de apresentações e com eventuais subsídios municipais. Entre os próximos passos do grupo estão a criação de uma Orquestra de Cordas e de uma Banda Marcial.