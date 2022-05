Continuam abertas as inscrições para Projeto Choro do Pará - Módulo II

As inscrições para o segundo módulo de oficinas do Choro do Pará continuam abertas para o público. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, por meio de um formulário on-line. As oficinas de música serão realizadas de 3 a 25 de junho, das 16h às 19h, nas sextas e nos sábados, na Casa das Artes, no bairro de Nazaré, em Belém.

O projeto visa levar o estudo do gênero choro a músicos profissionais e amadores. Durante o módulo, serão ofertadas aulas de percussão, violão de 6 a 7 cordas, cavaquinho e instrumentos solo (sax, clarinete, flauta, bandolim, entre outros).

