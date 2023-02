Conheça as ‘laces’, próteses capilares que fazem sucesso entre as famosas

As laces ou próteses capilares feitas fio a fio em tule estão em alta e voltaram a ser assunto na internet com a entrada da Tina, no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). O produto chama a atenção de pessoas comuns e famosas, no Brasil e exterior. A equipe da Redação Integrada de O Liberal conversou com a Rainha das Rainhas 2020, Juliane Santos que utiliza lace e com a empresária Lenny Gusmão, especialista no assunto.

Os exemplos mais famosos de artistas que utilizam lace são as cantoras Beyoncé, Rihanna, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta, diz a empresária e cabelereira Lucilene Gusmão, 39 anos, mais conhecida como Lenny Laces.

Foi a sua percepção sobre as artistas que a fez iniciar a empresa especializada em laces, perucas, etc. "Minha inspiração teve início quando descobri que uma das mulheres mais influentes do mundo, Beyoncé, fazia uso de laces. Percebi que isso seria uma ótima oportunidade, pela pouca oferta no mercado e principalmente pelo papel social envolvido. Dessa forma eu poderia ajudar a restabelecer a autoestima das mulheres que sofrem com o tratamento de quimio, alopecia, pretendia mudar de visual ou realizar uma produção", revelou.

Lenny trabalha com laces e conta que a prótese de cabelo faz sucesso entre as famosas e, por isso, os seguidores também buscam as mesmas cores e cortes. (Filipe Bispo / O Liberal)

Lenny explica que as laces são versáteis e elas se diferenciam das perucas não só pelo valor, mas também pelo material de fabricação e outras peculiaridades. "As laces viraram moda entre as famosas, porque elas são versáteis e elegantes. As celebridades costumam ser as primeiras a experimentar as tendências da moda, e quando usam determinado item, muitos seguidores tendem a se inspirar nelas. Dessa forma, as laces se tornaram uma tendência popular", disse.

"Lace e peruca são duas coisas diferentes usadas na moda e na beleza. Lace é uma renda fina e delicada usada para fazer vários tipos de tecidos, mas quando se trata de cabelos, a lace é usada para dar um aspecto mais natural as 'perucas', assim dando a ideia de que os fios estão surgindo diretamente da pele, as laces podem ser de fibras, que são muito semelhantes ao próprio cabelo humano, ou também de cabelos naturais", destacou, explicando sobre lace.

Já as perucas são mais artificiais, segundo a cabelereira. "É um item de cabelo mais artificial feito de fios de cabelo humano ou sintéticos também, mas sem a elegância e naturalidade das laces. Elas são feitas com uma base de tecido ou material sintético que é coberto por fios de cabelo", concluiu.

Juliane Santos, Rainha das Rainhas do Carnaval 2020 também é uma apaixonada pelas Laces. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Lace no Rainha das Rainhas

A Rainha das Rainhas 2020 e estudante de odontologia, Juliane Santos Moraes conta como teve contato com as laces e que foram escolhidas para o período do concurso de 2023. "Então as laces chegaram na minha vida no período dos coquetéis de lançamento do Rainha das Rainhas 2023. Queríamos causar com produção diferentes, foi quando a Lenny nos forneceu as mais lindas lace para as produções... Nossa eleva demais a autoestima", destacou.

A Rainha brincou que por ela já não usaria os cabelos naturais, pois ficou maravilhada com as laces, agora ela experimenta vários tipos de cabelos. "Me apaixonei no mundo das laces, que não queria nem mais usar o meu cabelo (risos). É incrível poder usar cabelos com vários cortes diferentes e coloração também. A palavra que resume tudo isso é: apaixonada", contou.

Questionada se alguma famosa a inspirava, Juliane disse que Bruna Gonçalves era essa referência e destacou mais sobre suas composições de look. "Muito maravilhosa, acho incrível a ideia de você poder trocar de visual sempre", finalizou.

Veja quais famosas usam Lace

1. Beyoncé

Beyoncé utiliza lace wig e é uma das famosas que ajudou a difundir o produto. (Reprodução / Instagram)

2. Rihanna

Rihanna aposta na versatilidade das laces em seus looks e ensaios de trabalho. (Reprodução / Instagram)

3. Anitta

Anitta é uma das amantes das laces. (Reprodução / Instagram)

4. Pabllo Vittar

Pabllo Vittar é rainhas das laces e sempre usa em suas produções e shows. (Reprodução / Instagram)

5. Luísa Sonza

Luísa Sonza já mostrou a versatilidade das Laces em seus clipes e shows, inclusive, em eventos que marcou presença. (Reprodução / Instagram)

6. Bruna Gonçalves

Bruna Gonçalves foi a primeira BBB a divulgar o uso da lace no reality. (Reprodução / Instagram)

7. Glória Groove

Gloria Groove utiliza vários tipos de laces, aposta nas lisas, onduladas e cacheadas para compor seu visual. (Reprodução / Instagram)

Dicas sobre lace

Laces custam entre R$: 250,00 até R$: 3.000,00 e variam de acordo com as suas características. Se são de cabelo humano ou de Fibra, se são Lisas ou cacheadas e os tipos de repartições.

Lavagem: Lave sua lace regularmente com um shampoo suave para cabelos humanos. Evite usar produtos químicos fortes que possam danificar a renda.

Condicionamento: Após lavar, condicione sua lace de cabelo com um condicionador suave para cabelos humanos. Isso ajudará a manter os fios macios e hidratados.

Secagem: Deixe sua lace de cabelo secar naturalmente após a lavagem. Não use um secador de cabelo ou outro tipo de calor para secá-la.

Armazenamento: Guarde sua lace de cabelo em um local seco e limpo, longe de fontes de calor.

