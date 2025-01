Conheça 4 doramas com Song Joong-ki, estrela de 'My Youth' que estreia em 2025

Song Joong-ki é um ator sul-coreano de 39 anos, que chegou a figurar em segundo colocado como a "Celebridade Sul-Coreana Mais Influente", em 2017, segundo a Forbes. Ele é um dos atores mais queridinhos entre os dorameiros e dorameiras, principalmente das produções que envolvem ação e romance. Um de seus doramas mais famosos é "Vincenzo", em que ele dá vida a um advogado italiano que nasceu na Coreia do Sul, mas que foi adotado por um chefe da máfia italiana.

O ator fez uma participação no dorama "Rainha das Lágrimas" como Vincenzo Cassano. O crossover entre o K-Drama "Vincenzo" e a série aconteceu no oitavo episódio, em que o personagem do ator aparece para ajudar os protagonistas em um caso de divórcio.

Joong-ki está confirmado como protagonista do dorama "My Youth" ao lado de Chun Woo-hee, que vai estrear em 2025.

Confira 4 doramas com Song Joong-ki:

DORAMA "ESCÂNDALO EM SUNGKYUNKWAN" (2010)

Sinopse: Uma jovem faz de tudo para sustentar sua família, em que chega a se passar pelo próprio irmão para encontrar trabalho. Num desses trabalhos, ela tenta fazer o exame para ingressar na prestigiada Universidade de Sungkyunkwan depois de ser contratada por um estudante que está tentando entrar para o ensino superior. Enquanto isso, ela é descoberta por um jovem, que acredita que ela seja um rapaz e a convence a se tornar uma estudante universitária. Mas ele sugere isso sem saber que ela é uma mulher. Até quando o segredo dela estará seguro?

Episódios: 20

Gênero: Época, Drama e Comédia Romântica

Elenco: Yoo Ah-in, Seo Hyo-rim, Park Yoo-chun, Park Min-young e Song Joong-ki.

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki

DORAMA "DOUTORES DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA - OBGYN" (2010)

Sinopse: A série se passa no departamento de ginecologia de um hospital, em que várias histórias atravessam o lugar e as pessoas que trabalham ali. Em todo o hospital, há diversas pessoas trabalhando e tendo que lidar com as rotinas exaustivas e complicadas de serem relacionadas com a vida particular. Alguns médicos fazem de tudo para não misturar as coisas, adotando uma personalidade no trabalho completamente diferente daquela que são foram do ambiente de trabalho, enquanto outros fazem do trabalho o lugar de levar a vida privada.

Episódios: 16

Gênero: Drama médico

Elenco: Song Joong-li

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki e Kocowa

DORAMA "DESCENDENTES DO SOL" (2016)

Sinopse: Nem sempre o amor tem duas chances para acontecer, ainda mais quando envolve duas pessoas com personalidades e ideologias tão diferentes, como o oficial da tropa de elite sul-coreana e a cirurgiã que vai auxiliar uma tropa sul-coreana que está em uma guerra num país distante. Enquanto há uma violenta e sangrenta guerra acontecendo, os dois vão ter que lidar com as diferenças para que o amor possa resistir a isso tudo.

Episódios: 19

Gênero: Drama e Comédia romântica

Elenco: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo e Kim Ji-won.

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki e Kocowa

DORAMA "VINCENZO" (2021)

Sinopse: Um advogado sul-coreano tem que voltar da Itália depois de passar anos longe da sua terra natal. Ele precisa recomeçar a vida na Coréia do Sul e terá que encontrar um jeito de pegar um dinheiro que está escondido em um imóvel que está em disputa entre moradores do local e a empresa que deseja comprar o prédio para derrubá-lo. Enquanto Vincenzo só deseja conseguir resgatar o dinheiro, ele vai se envolver com pessoas que não fazia ideia que poderiam se tornar seus amigos e até mesmo ver um amor florescer no meio de tantos escombros.

Episódios: 20

Gênero: Drama

Elenco: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been e Ok Taec-yeon (Taecyeon).

Classificação: 14 anos

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)