Confira os spoilers do 'BBB21' liberados nesta sexta-feira

O “Big dos Bigs”, como está sendo chamada a edição deste ano do “Big Brother Brasil”, deve começar no próximo dia 25 e os primeiros spoilers já estão rodando a web. Serão 100 dias de confinamento, que promete diversão e fogo no parquinho.

O “BBB21” vai ter times divididos em Pipoca e Camarote, como na edição passada. Provas de resistência, Bate Volta, Big Fone e Anjo e Monstro confirmaram presença nessa edição.

Os participantes vão morar em uma casa multicolorida. Quando o assunto é comida, VIP e Xepa continuam dividindo os brothers. O líder com poder do “não” volta com ares de rei. Mas o líder não é mais o único a ter mesa tática com os bonequinhos dos concorrentes.